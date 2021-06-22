«حنين حسام» تثير الجدل ببكائها.. المتابعون: «مفيش ولا دمعة نزلت» و«سيبوها في حالها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقاطع فيديو قصيرة خرجت بها حنين حسام، فتاة التيك توك، وهي في حالة انهيار شديد من البكاء، قبل أن يتم القبض عليها صباح اليوم، لتنفيذ الحكم الصادر ضدها بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، بقضية الاتجار بالبشر، وظهرت الفتاة المثيرة للجدل وهي تدافع عن نفسها بشدة.

وظهرت حنين حسام، وهي تبكي قائلة «أنا اتدمرت بكل معاني الكلمة، إنا لله وإنا إليه راجعون، لو بنتك اتظلمت معملتش حاجة عشان عشر سنين من حياتها تضيع ولا عشان مستقبلها يضيع، أنا معملتش حاجة والله ما عملت حاجة».

انهيار حنين حسام يثير جدل متابعيها

ورغم حالة الانهيار التي دخلت فيها فتاة التيك توك، في مقاطع الفيديو قبل القبض عليها، أثارت أيضًا الجدل، باختلاف التفاعل معها ما بين المهاجم لها وطريقة بكائها «دي بتمثل، هو ليه مفيش دموع نزلت، دي مفيش أي دمعة نزلت الميه قاطعة عندكم، هو إيه العياط اللي من غير دموع ده، شكلك باين أوي إنك بتمثلي».

لكن أيضًا تفاعل معها متابعوها متعاطفين معها «حرام عليكم سيبوها في حالها، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيشمت فيها، اللي عنده كلمة كويسة يقولها واللي معندوش يسكت».

حبس حنين حسام 10 سنين

وكانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، في اتهامهم بالاتجار فى البشر، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«بفتيات التيك توك»، حيث قضت بمعاقبة حنين حسام غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمها 200 ألف جنيه، وباقي المتهمين حضوريًا بالسجن 6 سنوات وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه.

وفي صباح اليوم، تم القبض على حنين حسام، لتنفيذ الحكم الصادر ضدها بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.