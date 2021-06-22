7 أطعمة شهيرة تخفي بداخلها سكرا أكثر مما تعتقد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يشير الخبراء بأن النساء يجب أن تستهلك 24 جرامًا فقط من السكر يوميًا، بينما يسمح للرجال بما يصل إلى 36 جرامًا، لكن هل تعلم أن علبة الصودا تحتوي بالفعل على ما يقرب من 40 جرامًا من السكر؟

من المؤكد أن الجميع يعلم أن المشروبات الغازية تحتوي على نسبة عالية من السكر، لكن الكثيرين لا يدركون أن علبة الطماطم المعلبة يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 20 جرامًا من السكر، وهناك بعض الأطعمة الأخرى التي تخفي بداخلها كمية كبيرة من السكر، نستعرضها لكم وفق ما أوضح موقع "brightside" الأمريكي.

1- الطماطم المعلبة:

كنت تعتقد أن الحساء الذي تشتريه من المتجر سيكون مزيجًا صحيًا من الماء والخضروات المغذية، ولكن ستلاحظ أن محتوى السكر في علبة واحدة يمكن أن يغطي فعليًا كمية السكر اليومية المطلوبة، وهذا شائع بشكل خاص في الصلصات التي أساسها الطماطم، حيث يستخدم السكر لموازنة حموضة الطماطم.

2- اللبن قليل الدسم:

في حين أن الأطعمة قليلة الدسم قد تغري أولئك الذين يحاولون العيش بأسلوب حياة أكثر صحة، إلا أنها ليست كلها أفضل بالنسبة لك، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالزبادي، إذ تحتوي عبوة الزبادي كامل الدسم على 4.7 جرام من السكر، في حين أن عبوة الزبادي اليوناني يمكن أن تحتوي على 6 إلى 12 جرامًا من السكر.

وتستخدم إضافة السكر في الخيارات قليلة الدسم لتعويض فقدان النكهة والاتساق الناتج عن الدهون، وتحتوي العديد من أنواع الزبادي قليل الدسم والمنكهات أيضًا على أشكال غير صحية من المحليات، مثل السكر أو شراب الذرة عالي الفركتوز.

3- تتبيلة السلطة الخالية من الدسم:

على غرار الزبادي، تحتوي تتبيلات السلطة التي تحتوي على نسبة أقل من الدهون والسعرات الحرارية على كميات متزايدة من السكر، ويمكن أن تحتوي ملعقتين كبيرتين من تتبيلة السلطة المفضلة لديك التي اشتريتها من المتجر على حوالي 7 إلى 10 جرامات من الدهون المضافة.

لذا يوصي الخبراء بتحضير تتبيلة السلطة الخاصة بك في المنزل، للتأكد من عدم وجود السكريات المضافة أو المواد الحافظة أو غيرها من المكونات غير الصحية.

4- الكاتشب:

يحتوي الكاتشب على مزيج من النكهات الحلوة والحامضة، ومع ذلك، فإن ملعقة واحدة من هذا الكاتشب يعادل وضع مكعب سكر كامل في فمك، حيث تحتوي معظم زجاجات الكاتشب التجارية على ما يقرب من 4 جرامات من السكر لكل ملعقة كبيرة، بالإضافة إلى تحتوي على كميات كبيرة من شراب الذرة عالي الفركتوز، والتي تم ربطها بالسمنة وأمراض القلب.

5- زبدة الفول السوداني:

تعتبر مصدر شائع للبروتين، في حين أن الأنواع الطبيعية من زبدة الفول السوداني تحتوي على القليل من السكر، فإن العديد من الأنواع الأخرى مليئة بالزيوت غير الصحية والسكريات المضافة، حيث يمكن أن تحتوي بعض العلامات التجارية الشهيرة على ما يصل إلى 8 جرامات من السكر لكل ملعقتين كبيرتين.

لذا يوصي أخصائيو التغذية بقراءة ملصقات مكونات زبدة الفول السوداني، حتى تتمكن من معرفة أيها أكثر طبيعية وصحية.

6- رقائق البطاطس:

يمكن لواحد من رقائق البطاطس المفضلة لديك يمكن أن يحتوي على نسبة 3٪ -5٪ من السكر، وهذا شائع بشكل خاص في رقائق البطاطس بنكهات مثل الشواء أو الفلفل الحار أو العسل أو رقائق الذرة الحلوة.

فضلا عن احتوائها أيضًا على نسبة عالية من الكربوهيدرات، والتي يحولها جسمك إلى شكل من أشكال السكر يسمى الجلوكوز.

7- الفاكهة المجففة:

تعتبر الفاكهة المجففة وجبة خفيفة صحية، كما أنها غنية بالفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة، ومع ذلك ، عندما يتم تجفيف هذه الفاكهة، تتم إزالة محتوى الماء، تاركًا جميع السكريات مضغوطة في الفاكهة، مما يجعلها غنية جدًا بالسكريات الطبيعية.