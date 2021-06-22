"لو عندك اشتباه كورونا".. هل يجب أن تتلقى التطعيم ضد كوفيد-19؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تم تكثيف حملات التطعيم في جميع أنحاء العالم، ويسجل الكثيرون أنفسهم الآن للحصول على التطعيم للجرعة الأولى أو الثانية من لقاح فيروس كورونا، بينما لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يجب عليك اتباعها قبل الحضور لموعد التطعيم.

ويبقى السؤال؟.. هل يجب أن تحصل على التطعيم إذا ظهرت عليك أعراض تشبه أعراض البرد وتشك أنه اشتباه في الإصابة بكورونا؟.. هذا ما يستعرضه موقع timesofindia.

ماذا يحدث عندما تمرض؟ هل تضعف مناعتك؟

عندما يصاب المرء بعدوى في الجهاز التنفسي العلوي، أو مرض فيروسي قد يستغرق بعض الوقت للتحسن، في مثل هذا الوقت، قد يكون من المربك تمامًا التمييز بين الأعراض وأعراض الإصابة بعدوى كورونا المشتبه بها.

في حين أن الأمراض لا تضعف أو تعيق بشكل مباشر مناعة الجسم، فإن التعافي من أي نوع من الأمراض، سواء كان خفيفًا أو متوسطًا أو شديدًا، قد يعني أن الجهاز المناعي مشغول بالفعل بأداء وظيفته، مما قد يجعلك تتساءل عما إذا كان من الممكن التطعيم، أو قد تؤدي نوبة مرضية إلى تقليل معدلات فعالية اللقاح.

ماذا تقترح إرشادات التطعيم؟

المبادئ التوجيهية الحالية المعمول بها من قبل الهيئات الصحية العالمية، لا تشير حاليًا إلى أن الأمراض البسيطة، مثل البرد والصداع، تحرم الشخص من الحصول على التطعيم، ومع ذلك، يقترح خبراء الأمراض المعدية أنه في حالة الأمراض المتوسطة والشديدة، مثل العدوى الفيروسية أو عدوى الجهاز الهضمي، فمن الأفضل أن ينتظر الشخص.

ومع ذلك، فإن المعاناة من أعراض الجهاز التنفسي مثل السعال، أو الحمى خطيرة بشكل مضاعف في الوقت الحالي، لأنها من المحتمل أن تكون أعراض COVID أيضًا، هذا هو السبب الوحيد وراء إبعاد البعض عن مراكز التطعيم في الوقت الحالي، بسبب خطر انتشار العدوى.

هل اللقاح آمن عند المرض؟ هل الأمراض تقلل من الفعالية؟

في حين لا يوجد دليل موثوق يشير إلى أن اللقاحات قد لا تعمل مع شخص مريض، يجب أن نعرف أنه أثناء أي مرض، يكافح الجهاز المناعي بشدة لاقتلاع الأمراض، قد يؤدي التعافي من المرض أيضًا إلى إضعاف الجسم وتعبه لبضعة أيام، لذا فإن الحصول على اللقاح والتعامل مع الآثار الجانبية قد لا يكون الفكرة الأكثر حكمة، ومع ذلك، لا يتعارض أي مرض حالي أو مستقبلي بأي حال من الأحوال مع فعالية اللقاح، ما يحدده المرض هو مدى استجابة جسمك للقاح في تلك اللحظة بالذات.

قد يكون التعامل مع أعراض لقاح COVID-19 أمرًا صعبًا بعض الشيء، خاصة إذا كنت شخصًا حساسًا للألم، أو أكثر عرضة للإصابة بالمرض أو لديك جهاز مناعي ضعيف.

هل يزيد التطعيم من حدة الآثار الجانبية التي يمكن أن يصاب بها المرء؟

ما قد يكون مقلقًا بما يكفي لتذكره هو أن المرض قد يضعف أو يتعب جهاز المناعة لديك بالفعل، والتلقيح في ذلك الوقت، قد يجعلك عرضة للإصابة بأعراض أكثر حدة.

لذا، إذا كنت تعاني من مرض بسيط، فلن يكون التطعيم ضارًا جدًا، ومع ذلك، فإن التعامل مع الالتهابات الشديدة، أو التعرض لأعراض قد تكون مشابهة في طبيعتها لـ COVID قد يجعل الأمر مزعجًا، ومع ذلك، فإن المعاناة من الحساسية الشديدة يجب أن تؤجل التطعيم لأنها مرتبطة بآثار جانبية خطيرة للقاح COVID-19 وردود فعل تحسسية أيضًا.

هل يجب تأجيل التطعيم إذا كان لديك اشتباه في فيروس كورونا أو تعافيت للتو؟

يمكن أن يكون البرد والسعال أو مجرد صداع مزمن مؤشرات على COVID لأن العدوى تحمل الكثير من الأعراض المشابهة في طبيعتها لأمراض الجهاز التنفسي، في مثل هذه الحالة، إذا اشتبه شخص ما في COVID-19 في وقت قريب من التطعيم، فإن الأفضل هو الانتظار لفترة من الوقت، وإجراء الاختبار، ثم اتخاذ قرار بشأن الإجراء التالي.

لن يؤدي ظهور أعراض الفيروس التاجي وقت الإصابة فقط إلى جعل اللقاح محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للأشخاص، ولكن قد يعني أيضًا أن اللقاح قد يعمل بشكل أقل فعالية.

بطريقة مماثلة، يُنصح أولئك الذين ربما كانوا على اتصال بأشخاص مصابين بفيروس كورونا أو كانوا يعزلون أنفسهم أو ينتظرون نتائج اختبار COVID بالانتظار أيضًا.

بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا، أو تعافوا مؤخرًا، توصي الإرشادات بالانتظار لمدة 3-4 أشهر وترك المناعة الطبيعية تتلاشى، قبل الحصول على اللقاح.