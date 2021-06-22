درة بإطلالة صفراء في جلسة تصوير جديدة.. وزوجها يعلق عليها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

جلسة تصوير جديدة شاركت بها الفنانة التونسية درة، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، إذ ظهرت بإطلالة صفراء أنيقة تفاعل معها متابعوها في التعليقات.

وظهرت «درة» في جلسة التصوير وهي مرتدية قميص طويل من اللون الأصفر، وارتدت عليه حذاء رياضيا، وحملت الإطلالة توقيع دار أزياء «فندي».

وتفاعل المتابعون في التعليقات على الصور، ومن بينهم زوجها المهندس هاني سعد الذي علق بوضع «إيموشن» قلب، وردت عليه الفنانة التونسية درة قائلة «بحبك»، ومن ضمن التعليقات التي تلقتها أيضًا من الفنانة نادية الجندي التي علقت بوضع أيضًا «إيموشن» قلوب.

وكان مهرجان أسوان لأفلام المرأة، أعلن عن انضمام درة للجنة تحكيم الفيلم المصري، وضمت اللجنة أيضًا «أحمد مجدي، والمنتج هشام سليمان»، أما لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين تضم الناقدة ماجدة موريس رئيسًا للجنة، والناقد خالد محمود، والناقد محمد سيد عبد الرحيم.

إطلالة سابقة للفنانة درة باللون الأصفر

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تألقت فيها الفنانة التونسية درة، بإطلالة باللون الأصفر، إذ شاركت متابعيها قبل ذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» جلسة تصوير جديدة لها أثارت بها إعجاب متابعيها، وظهرت في الصور وهي مرتدية بدلة رياضية باللون الأصفر وتركت شعرها منسدلًا، معلقة على الصور: «كرسي التدليك المفضل لدي هو الاسترخاء والراحة والأناقة».

وتفاعل الجمهور معها كالتالي: «بحب شكلها لأنه طبيعي، دايمًا جميلة ورقيقة، مفيش جمال بعد كده، جميلة جدًا يا درة».

وكانت الفنانة التونسية درة، اعتادت نشر جلسات تصوير جذبت بها إعجاب متابعيها، منها ما ظهرت من خلاله بإطلالة أنيقة بملابس محتشمة، وتركت شعرها منسدلًا على كتفها، فضلًا عن الماكياج الهادئ الذي تناسب مع إطلالتها.