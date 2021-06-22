ياسمين صبري ترتدي ساعة يتخطى سعرها مليون جنيه (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار، بأحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث ظهرت بإطلالة كاجوال، مستعرضة ملامحها في جلسة تصوير عفوية وهي تتناول الطعام.

سعر إطلالة ياسمين صبري

وارتدت ياسمين صبري T-Shirt من دار أزياء Louis Vuitton، والتي ظهرت به من قبل جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو، ويصل سعره إلى 902 جنيها إسترلينيا، أي ما يقترب سعره من 20 ألف جنيه مصري.

ولم تكتف ياسمين صبري بالتيشيرت الجاذب للأنظار لتشابهه مع زي «جورجينا» أو لسعره المرتفع، لكنها تألقت بساعة يد من دار Hublot، وهي ساعة باهظة الثمن، لكونها مصممة من علبة فولاذية مرصعة بـ 118 حجرًا من الياقوت والياقوت الوردي والجمشت والياقوت الأزرق والتوباز الأزرق والياقوت الأصفر والياقوت البرتقالي، كما أن إطارها مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا ومرصع بـ 48 حجرًا من نفس النوع، وجاءت الأحجار تشبه ألوان قوس القزح، مع حزامها الجلد بنفس الألوان.

وجاء سعر الساعة 80 ألف دولار، وهو ما يتخطى مليون و200 ألف جنيه مصري.

ياسمين صبري تتصدر التريند

وقبل فترة قصيرة، تصدرت الفنانة ياسمين صبري تريند محرك البحث «جوجل»، بعدما نشرت عددا من الصور لها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية، وشبهها الجمهور بالفنانة نادين نجم.

وعقب نشرها لتلك الصور، تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالتها التي ظهرت بها، مرتدية فستانا أبيض اللون شفاف، ممسكة في يدها قبعة، معلقة على الصور «ممتنة للأبد»، وأثارت الصورة إعجاب متابعيها، وجاء من أبرز التعليقات: «منورة الدنيا كلها، للوهلة الأولى فكرتك نادين نجيم صرنا ما نفرق بينكم».

ولم تكن هذه المرة الأولى التي شببها فيها الجمهور بالفنانة نادين نجيم، إذ ظهرت قبل ذلك وهي مرتدية فستان أصفر، مع وضع مكياج سموكي أظهر لون بشرتها أغمق من الطبيعي، مما أثار تعليقات متابعيها على إطلالتها في ذلك الوقت، خلال حضورها حفل زفاف رجل الأعمال علي الجميل.

وجاء من تعليقات المتابعين: «من أجمل الجميلات، ليه مغيرة شكل جمالك الطبيعي أحلى، شبه نادين نجيم».