فوائد صفار البيض المسلوق للوجه والشعر: إغلاق المسام وتنعيم البشرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

البيض المسلوق اختيار الكثير من الأشخاص على مائدة الإفطار صباح كل يوم، فهو غني بالكالسيوم والفيتامينات المفيدة للصحة، كما أن له العديد من الفوائد الجمالية للبشرة.

ويتناول الكثير صفار البيض المسلوق بدلا من البيضة الكاملة، فهو يحتوي على الكثير من المغذيات الأساسية والضرورية لصحة الإنسان، خاصة أنه غني بالكوليسترول والبروتين والفيتامينات المختلفة، مثل البيوتين، الفولات، وفيتامين أ، وفيتامين د.

فوائد صفار البيض المسلوق

وهناك العديد من الفوائد الجمالية لصفار البيض المسلوق للشعر والبشرة، وفقا لما ذكره موقع webmd المعني بالصحة.

فوائد صفار البيض المسلوق للشعر

تقوية الشعر

بما أن البيض يعد مصدر غني بالبروتينات والمواد المغذية للشعر، فإن هذه العناصر الغذائية تساعد على تعزيز معدل نمو شعرك.

ترطيب الشعر الجاف والتالف

يحتوي البيض على نسبة عالية من الدهون والمرطبات الطبيعية التي تعمل على تحفيز فروة الرأس وتغذية جذور الشعر.

تحسين مرونة الشعر

صفار البيض غني بهرمون اللوتين، والذي يساعد على ترطيب شعرك وتحسين مرونته.

حماية الشعر من التقصف

يساعد اللوتين المتواجد في صفار البيض في شفاء الشعر الهش، والحد من التكسر والانقسام، والذي ينتهي مع تحسين نسيج شعرك.

إضافة اللمعان والبريق لشعرك

بسبب البروتينات الموجودة في صفار البيض، فهي تساعد على تغذية شعرك وجعله صحي، كما يضيف إليه اللمعان والبريق.

بناء ثغرات الكيراتين التالفة

بسبب احتواء البيض على نسبة 70% من البروتين، فإنه يساعد في التخلص من الضرر ويعمل على إعادة بناء الكيراتين التالف.

كيفية التخلص من رائحة البيض في الشعر

قد تلجأ العديد من الفتيات لوضع الصفار قبل سلقه كماسك على فروة الرأس، إلا أنه يترك رائحة كريهة يمكن التخلص منها بوصفة سريعة، مكونة من:

القرفة والعسل

عصير البرتقال

الليمون

الخل

استخدمي مزيج تلك المكونات للتخلص من رائحة البيض.

فوائد صفار البيض المسلوق للوجه

تنعيم البشرة.

إغلاق وتقليص المسام.

علاج البشرة الدهنية، وامتصاص الزيوت الزائدة فيها، وتجديدها.

إزالة حب الشباب والندبات.

علاج وإزالة انتفاخ وسواد أسفل العيون.

سد المسام.

إزالة الرؤوس السوداء.

تأخير الشيخوخة المبكرة، وإخفاء التجاعيد، والخطوط الدقيقة التي قد تظهر في الوجه.

نصائح لشراء البيض الجيد وكيفية حفظه

شراء البيض من مكان معتمد ومرخص وموثوق.

التأكد من أن البيض غير مشقوق ولا يحتوي على حفر وغير متسخ.

حفظ البيض بدرجة حرارة الثلاجة أي 4 درجات

التأكد من أن البيض كان في الثلاجة قبيل شراءه.

تناول البيض بعد طهيه بساعتين على الأكثر.

التخلص من البيض ذو الرائحة الغريبة والمنظر غير الطبيعي.