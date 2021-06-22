متى يهدد الفطر الأسود بفقدان البصر؟.. طبيب يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

على مدار الشهرين الماضيين، أصبح الحديث حول الفطر الأسود هو الأكثر تداولا في العديد من دول العالم، وبشكل خاص في مصر بعد ظهور عدد من الإصابات به في عدد من المحافظات المختلفة، إذ يكون الأكثر عرضه للإصابة به مرضى كورونا والمصابين به.

ويؤدي الإصابة بالفطر الأسود إلى الوفاة في كثير من الأحيان، كما قد يؤدي إلى الإصابة بالعمى وتهديد البصر بشكل عام، ونرصد من خلال هذا التقرير كيفية تهديد الفطر الأسود للبصر، وفق الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ «الوطن».

كيف يهدد الفطر الأسود البصر

- تتسلل الفطريات من خلال تجويف الأنف وتدخل تجويف العين.

- قد يشكو المريض من تدلي الجفون وتكون الرؤية مزدوجة أو عدم وضوح الرؤية.

- الشعور بألم في العين وإسقاط العين، فضلا عن وجود صعوبة في حركة العين.

- الشعور بضعف في الرؤية.

- فقدان البصر أو العمى التام.

وأوضح الدكتور مجدي بدران، أن الفطر الأسود هو تهديد للبصر وحتى الحياة، ولكن التشخيص والعلاج في الوقت المناسب يمكن أن ينقذ الشخص في بعض الأحيان، كما يتعين على الأطباء اتخاذ هذا القرار الصعب لاختيار الحياة على البصر.

نصائح لتقليل مخاطر إصابة الأطفال بالفطر الأسود

- الحرص على توعية الأطفال بمخاطر الكورونا والفطريات، وتدريبهم على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

- تشجيع الأطفال على البقاء في منازلهم وتجنب استقبال الزوار في المنزل.

- لا ترسل أطفالك للعب في الهواء الطلق، ودعهم يلعبون في المنزل.

- تأكد من أن طفلك يرتدي كمامة أو واقي الوجه البلاستيك الشفاف، كلما كان خارج المنزل خاصة في المناطق المزدحمة.

- غسل اليدين بشكل متكرر والتعقيم قبل لمس العين والأنف والفم.

- لاتترك الأطفال دون مراقبة، ولا تدعهم يلامسون الأسطح.

- تأكد من أن أطفالك يغسلون أيديهم بانتظام.

- يجب تعزيز المناعة بالنوم جيدا 8 ساعات، وممارسة الرياضة والتغذية الجيدة.