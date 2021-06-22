حنين حسام قبل القبض عليها تظهر بـ«كانيولا»: أمي بقى عندها هاجس بتنادي عليا وتحضن الهوا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خرجت فتاة «التيك توك» حنين حسام قبل القبض عليها، عن صمتها، وشاركت بمقطع فيديو آخر، تتحدث فيه عن أشهر حبسها المرة السابقة بعد التحقيق معها بتهمتي التحريض على الفسق والاتجار بالبشر، قبل أن يُخلى سبيلها.

وقالت الفتاة التي ظهرت باكية وتضع «كانيولا» دون محاليل في يدها: «أنا خدت إخلاء سبيل 6 مرات، ليه دلوقتي اتحاسب تاني ويتحكم عليا 10 سنين مشدد، أنا أصلا محضرتش الجلسات لأني كنت عارفة إن خلاص خدت إخلاء سبيل المرة اللي فاتت ومش هقف تاني في جلسات».

وتابعت حنين حسام، «أنا معملتش حاجة عيب، ولا قولت لحد بيع نفسك وأعمل حاجة عيب، أنا اتكلمت عن شغل مش أكتر، أنا ولا لابسة لبس خارج ولا أذيت حد ولا حد اتضرر مني، ليه اتسجن كفاية اتسجنت 10 شهور».

وأردفت الفتاة خلال حديثها عن حالة والدتها: «أمي جالها هاجس بتفضل تقول حنين حنين، وتحضن الهواء، أنا وحيدة أمي وأبويا».

كلمات مقتضبة شرحت بها المتهمة ما مرت به من حالة نفسية صعبة خلال حبسها: «تعبت نفسيا وقلبي تعب، حتى شعري بقى يجيب دم وقصيته ومكانش كدة، وبقول الحمد لله أن ربنا أحياني من جديد وخرجت».

واختتمت حنين حسام حديثها في الفيديو قائلة: «معملتش حاجة إعدموني أحسن».

وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت على فتاة التيك توك حنين حسام بالسجن 10 سنوات، بتهمة الإتجار في البشر، خلال الجلسة الأخيرة التي غابت فيها المتهمة عن الحضور.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن حنين حسام تربحت وأتجرت بالبشر من خلال تطبيق «التيك توك»، وأنها استغلت الأطفال لتنفيذ فيديوهات لتحقيق الربح.

مودة الأدهم وحنين حسام في قبضة الأمن

وقبل قرابة عام ونصف العام، تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة والجيزة، من إلقاء القبض على مودة الأدهم وحنين حسام في أماكن مختلفة بالقاهرة والجيزة، على خلفية التحريض على الفسق والإتجار في البشر من خلال نشر فيديوهات عبر «التيك توك»، وتمت إحالتهما للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.