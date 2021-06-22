طرق الحفاظ على البشرة في فصل الصيف.. نصائح أمينة شلباية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحرص الكثير من الفتيات على اتباع عدد من الأنظمة المختلفة للاعتناء بالبشرة وبنضارتها في فصل الصيف، إذ أنه في هذا الوقت من كل عام، وعندما تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، يتعرضن للكثير من المشكلات التي تسبب ظهور الحبوب والإسمرار وعدد من المشكلات الأخرى.

وتأتي تلك المشكلات لتجعل الفتيات يبحثن بشكل دائم عن طرق الحفاظ على البشرة في فصل الصيف، ونرصد من خلال هذا التقرير عدد من النصائح التي وجهتها خبيرة التجميل والموضة أمينة شلباية، خلال حلقة الحفاظ على البشرة في برنامجها «في أيد أمينة»، الذي تقوم بتقديمه على شاشة قناة صدى البلد.

طرق الحفاظ على البشرة في فصل الصيف

أوضحت خبيرة التجميل والموضة أمينة شلباية، أنه يوجد الكثير من السيدات التي تحرص على الاعتناء ببشرتها، ولكن هناك الكثير منهن يجدن أن النتيجة ليست مرضية لهن، لافتة إلى أن هناك الكثير من العادات الخاطئة التي تقوم بها الفتيات، تعرض بشرتهم للكثير من المشكلات المختلفة، وهي:

- يجب تجنب تناول القهوة بكثرة خلال فصل الصيف لأنها تسحب المياه من الجسم، ما يؤدي إلى الإصابة بالجفاف والتجاعيد للبشرة.

- ضرورة الحفاظ على البشرة من منتجات الشعر التي يتم استخدامها، وتجنب تعرض البشرة لها ولزوائدها.

- يجب تجنب الإكثار من تناول السكريات بكثرة لأنها تمتص الكولاجين الموجود في الجسم.

- الحرص على تجنب إزالة الشعر المستديم من البشرة، لأنها تؤثر على نعومة البشرة بشكل كبير.

- عدم استخدام النظارات الشمسية بكثرة، لأنها في كثير من الأحيان يتجمع عليها رواسب كثيرة من المكياج، ما يؤدي لإيذاء البشرة.

- يجب تغيير حافظات المخدات باستمرار، تجنبا لتراكن البكتريا على البشرة.

- الحرص على تجنب تعرض البشرة للتكييف لفترات طويلة، لأنه يصيب البشرة بالجفاف.

- الحرص على ممارسة الرياضة بشكل مستمر.

- تجنب وضع الموبايل على البشرة عند التحدث في الهاتف المحمول.