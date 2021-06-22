مفاجأة.. اتهامات جديدة لـ مغني شهير: يتحرش بالقاصرات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مفاجأة مدوية فجرتها «ن.ع» طليقة المطرب الشهير «ت. ي»، بحديثها عن تعرضها للاغتصاب الزوجي، على يده، وأسفه لها بعد ذلك، ورغبته في التكفير عما بدر منه، إلا أنها خرجت وتحدثت عن بشاعة تلك الجريمة في نهاية الأمر، ورد المطرب في حينها على تلك الاتهامات، موضحا أنها لم تحدث مطلقا، ولم يغتصب زوجته، لكن لم تمض سوى أيام قليلة حتى ظهرت اتهامات جديدة تطال المطرب الشهير، بأنه يتحرش بالقاصرات.

اتهامات ت.ي بالتحرش بالقاصرات

وجد المطرب الشهير أصوات كثيرة تدافع عنه في قضية «الاغتصاب الزوجي»، كون العلاقة الحميمية، واحدة من حقوق الرجل على زوجته، إلا أن التحرش بالفتيات اللاتي هن غرباء عنه، فأمر آخر بدأ صداه بالفعل، فقد نشرت صفحة «assault police»، أول ما فضحت المتحرش أحمد بسام زكي، صورة من لقطة الشاشة لفتاة تروي تعرضها للتحرش على يد «ت.ي»، وطلبت الصفحة إرسال مزيد من الشهادات من الفتيات، إذا كن قد تعرضن بالفعل إلى ممارسة مشابهة من قبل المطرب المعروف.

وأظهرت الدردشة، حديث «ت.ي» مع الفتاة، «مش انتي 18؟، لازم يبقى قانوني، حقيقة 21 سنة واتجوزك»، وهو ما اعتبرته الفتاة تحرشا بها، ومراودة عن نفسها، وهي لا زالت في طور الطفولة، ولم يتعد عمرها الـ18 عاما.

شهادات فتيات تعرضن للتحرش على يد ت.ي

توالت الاتهامات، ونشرت صفحة «assault police»، مزيد من الشهادات من قبل المراهقات اللاتي روين تعرضهن للتحرش، والمراودة عن أنفسهن، حيث وصل الأمر إلى طلبه ممارسة علاقة حميمية وهو في الـ36 من عمره، مع فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، وتوالت الشهادات التي تفيد بأنه كان يحاول مرارا وتكرارا التقرب من المراهقات بشكل غير لائق.

وروت فتاة أخرى، قصة تعرضها للابتزاز على يد «ت.ي»، وذلك حينما طلب منها صورا فاضحة لها، وقال لها إنها إذا مانعت إرسال صورها الخاصة له، فهذا يعني إنها تفتقد الصقة في نفسها، وكانت حينها في طور الطفولة لا يتعد عمرها الـ18 عاما.