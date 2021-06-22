الامارات | «طرق دبي» تطلق مسابقة وجوائز.. جهزوا الكاميرات

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تطلق مسابقة وجوائز.. جهزوا الكاميرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات مسابقة تصوير ضوئي بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، تبلغ قيمة جوائزها 45 ألف درهم، بهدف التوعية بوسائل النقل الجماعي، وتشجيع استخدام المواصلات العامة في دبي.

وأوضح الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير علي خليفة بن ثالث، محاور المسابقة الثلاثة، وهي: «المواصلات العامة» و«العمارة والفنون» و«الثقافة وأسلوب الحياة»، مضيفاً: «الاستمتاع بسهولة وفاعلية التنقّل لا يكتمل دون وجود الكاميرا لتوثيق التجربة، واستشعار جماليات المناطق ومشاركة التجربة مع الأهل والأصدقاء».

وتابع: «ندعو الجميع للمشاركة، فهناك عشرات الدوافع والأسباب الجميلة التي تدعوكم لالتقاط أجمل الصور منها الجوائز القيّمة ومنها الترويج للصور الفائزة على موقع الجائزة وموقع هيئة الطرق والمواصلات، وبالتالي المزيد من الترويج والانتشار للمصورين، ونرجو التوفيق للجميع».

من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات يوسف الرضا: إن «المواصلات العامة تعد جزءاً من الثقافة الشعبية لسكان أي مدينة، ونمتلك في دبي شبكة مواصلات متنوعة ترسم ملامح الحياة اليومية للسكان والسياح أثناء التنقل في الإمارة».

وأضاف «نهدف من خلال إطلاق هذه المسابقة إلى التوعية بمختلف وسائل النقل الجماعي، والوسائل الممكنة لاستخدامها بكل سلاسة ويسر».

وستبدأ المسابقة، التي تستهدف جميع المصورين المبدعين من المقيمين والزائرين، من 27 الجاري، وتستمر ثلاثة أسابيع. وعلى المتسابقين تقديم صورهم عن طريق موقع المسابقة الرسمي http://www.hipa.ae على أن تتضمن صورة واحدة على الأقل من المحاور الثلاثة المختارة للمسابقة.

المحور الأول هو الفن والهندسة المعمارية والذي يشمل المعالم البارزة والبنية التحتية والمواقع المميزة وفن الشارع والرسوم التوضيحية والمنشآت في دبي. والمحور الثاني هو المواصلات العامة ويغطي مترو دبي وترام دبي وفيري دبي والعبرة وتاكسي دبي وحافلات دبي. أما الثالث فأسلوب الحياة والثقافة الإماراتيةـ ويشمل الأماكن والأحداث والثقافة المحلية والروح الإماراتية والنكهات الوطنية.

وسيعلن عن الفائزين بعد انتهاء المسابقة عبر لجنة تقييم من جائزة حمدان بن محمد للتصوير الضوئي، إذ سيحصل الفائز بالمركز الأول على مكافأة 10 آلاف درهم، وصاحب المركز الثاني على 7000 درهم، والمركز الثالث 3000 درهم. كما سيتم توزيع 25 بطاقة نول بقيمة 25 ألف درهم لبقية الفائزين.

وبعد الإعلان عن الفائزين في هذه المسابقة ستقدم نول لمشتركيها خدمة مميزة، إذ يستطيع مستخدمي نول اختيار صورة من الصور الفائزة لطباعتها على بطاقة النول الخاصة بهم عند شراءها مع إبراز اسم المصور برسوم رمزية.

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