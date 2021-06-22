هل القهوة كافية لإبقائك منتبها ونشطا إذا كنت تعاني من نقص في النوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

قد يبقيك الكافيين يقظًا بما يكفي لأداء المهام إذا كنت تعاني من نقص في النوم، ولكنك ربما لن تقوم بها بشكل جيد.

في دراسة نُشرت في مجلة "علم النفس التجريبي: التعلم والذاكرة والإدراك"، طُلب من مجموعة من المشاركين الذين تعرضوا لليلة من الحرمان من النوم إكمال اختبار وقت رد الفعل بالإضافة إلى اختبار "حفظ المكان" الأكثر تعقيدًا، والتي تطلبت إكمال سلسلة من المهام بترتيب معين دون تخطي أو تكرار أي خطوات، وذلك وفق ما أورد موقع Healthline.

وقالت كيمبرلي فين، الأستاذة في قسم علم النفس بجامعة ولاية ميتشيغان والمشاركة بالدراسة: "وجدنا أن الحرمان من النوم يضعف الأداء في كلا النوعين من المهام، وأن تناول الكافيين ساعد الناس على تحقيق المهمة الأسهل بنجاح، ومع ذلك، كان لها تأثير ضئيل على الأداء في مهمة حفظ المكان لمعظم المشاركين".

وأضافت: "قد يكون الكافيين قادرًا على مساعدتك في البقاء مستيقظًا والانتباه إلى مهمة ما، لكنه لا يساعد في منع الأخطاء.. ونحن مهتمون بالأخطاء الإجرائية لأنها يمكن أن تكون خطيرة للغاية. على سبيل المثال، يحتاج العديد من الأطباء مثل الجراحين، إلى العمل لساعات طويلة طوال الليل".

وقالت فين: "أعتقد أن أفضل طريقة لتصور هذا هو أن المرء لا يرغب في محاولة أي مهمة لها عواقب أثناء حرمانه من النوم، لذلك احذر من القيام بأي شيء مثل القيادة أو تشغيل الآلات الثقيلة أو أداء أي مهمة يمكن أن يكون الخطأ فيها كبيرًا. القاعدة الجيدة التي يجب اتباعها هي أنه يجب ألا تحاول القيام بأي مهمة أثناء حرمانك من النوم بحيث لا تحاول (أو لا يجب) أن تحاول وأنت في هذه الحالة، بغض النظر عن الكافيين".

فوائد النوم

تدعم النتائج النظرية القائلة بأن الحرمان من النوم يضعف ما يُعرف بـ "اليقظة الذهنية"، ما يؤدي إلى تآكل القدرة على إكمال المهام المعرفية التي تتطلب الانتباه. وقال فين إنه يؤكد أيضًا على حاجة العاملين الأساسيين إلى إعطاء الأولوية للنوم.

وقال الدكتور أنتوني بوبولو، كبير المسؤولين الطبيين في شركة RexMD للتطبيب عن بعد: "يمكن أن يساعدك الكافيين في تجاوز فترة ركود منتصف النهار، لكنه ليس بديلاً عن الراحة أثناء الليل". "أهمية النوم الكافي مهمة بشكل خاص للأفراد في البيئات عالية الأداء الذين يضطرون غالبًا إلى العمل لساعات طويلة، مثل الأطباء وسائقي الشاحنات. ويمكن أن يؤدي التوازن المستقر بين العمل والحياة إلى نتائج أفضل وأكثر أمانًا للجميع. افهم احتياجات جسمك وحاول الحصول على أكبر قدر ممكن من الراحة، عند الحاجة".

وأثناء النوم العميق، يتم إصلاح الأنسجة في جسمك ويتم تطهير عقلك من تراكم الترسبات. أثناء نوم حركة العين السريعة، تتشكل اتصالات عصبية وتتوطد ذكرياتك، والقهوة أو مشروبات الطاقة لا يمكن أن تحل محل ما يحدث أثناء النوم الجيد

وقالت آشلي أوليفين، ممارس التغذية الوظيفية وأخصائي النوم المعتمد، إن الكافيين يخفي أعراض الشعور بالنعاس ولا يجعل الدماغ أكثر راحة، لذلك لا يزال لا يسمح لشارب القهوة بالعمل كما لو كانوا مرتاحين تمامًا.

"في بعض الحالات، يؤدي تناول الكافيين إلى التعب والنعاس. ويرتبط هذا بتراكم إحدى المواد الكيميائية في الدماغ، وهي الأدينوزين، التي تتحكم في دورة النوم والاستيقاظ. يؤثر الكافيين على كيفية تفاعل مستقبلات الدماغ مع كمية الأدينوزين، ما يؤدي إلى دورة نوم مضطربة - قد تشعر بالنشاط في الليل والتعب أثناء النهار. بشكل عام، استمرار تناول الكافيين بكميات كبيرة هو الذي يؤدي إلى قلة نظافة النوم. الكافيين يسبب الحرمان من النوم، وهذا يؤدي إلى النعاس في اليوم التالي".

إذا كنت تشرب الكافيين يوميًا بشكل منتظم، فقد يطور جسمك بالفعل تحملاً لأي نوع من التأثيرات التحفيزية، لذا فعليك ألا تستهلك المزيد وأيضًا أن تفكر في حقيقة أن القهوة مدر للبول، ما قد يجعلك تشعر بالجفاف والنعاس أو الخمول.