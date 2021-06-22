"عبدالله" يدخل سباق لقاحات كورونا بعد تحقيقه فعالية 92%.. إليك التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة:

حالة من التفاؤل انتابت العالم بعد الإعلان عن وجود لقاح فعال بشكل كبير ضد فيروس كورونا فى كوبا، لما لديه فعالية تصل إلى 92.28% فى التجارب السريرية التي تم تطويرها فى مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجية الحيوية في البلاد، وفق ما ذكر موقع sundayvision

وأفاد مختبر مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية الذي يعمل على اللقاح المضاد للبكتيريا "عبدالله"، أن هذه الفعالية تبلغ 92%، ما يجعله يضاف إلى السباق لينافس لقاحات أخرى مثل فايزر وسبوتنيك.

وقد أظهر المختبر أن هذه الفعالية تتحقق عند تطبيق اللقاح على ثلاث جرعات، حيث قال في رسالة على تويتر: "اللّقاح الذي يطوّره مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، يظهر فعالية بنسبة 92.28% بعد 3 جرعات".

ويعمل هذا المعمل حاليا على خمسة لقاحات مرشحة ضد كوفيد-19، وأشهرها السيادة 02 التي سجلت فاعلية بنسبة 62٪، إضافة إلى عبدالله بنسبة 92.28٪، وهي تعتبر بالفعل لقاحات، وسيتم استخدامها، للتطبيق على سكان كوبا.

بدأت الدراسة السريرية للمرحلة الأولى مع 132 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 19 و54 عامًا، حيث تمت دراسة السلامة والمناعة، وفي المرحلة الثانية أجريت على (660 متطوعًا)، تم تمديدها إلى عمر 80 عامًا بمجرد التأكد من بيانات الأمان للقاح المرشح، أما في المرحلة الثالثة (48.290 متطوع) تمت دراسة الفاعلية، إضافة إلى السلامة والمناعة.

وحول اختيار اسم "عبدالله"، وإطلاقه على اللقاح، فهو اشتق من "مسرحية عبدالله" التي ألفها شاعر كوبا الشهير خوسيه مارتي الراحل سنة 1895 عن 42 عاما، والمعروف بميله للعرب وتمجيدهم في كثير من قصائده، إلى درجة جعل معظم أبطال قصائده منهم، كبطل المسرحية الشعرية التي ألفها في شبابه، وجعل من شاب مصري من النوبة بطلها، واسمه عبدالله.