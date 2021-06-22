بعد طرح أول علاج بمصر.. ما تريد معرفته حول مرض ضمور العضلات الشوكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصدر اهتمامات المصريين منذ الأمس إعلان هيئة الدواء المصرية عن تسجيل أول دواء يتم تداوله بسوق الدواء المصري يستخدم في علاج ضمور العضلات، وأكدت هيئة الدواء المصرية أن الدواء يساهم في تقليل معاناة المرضى.

جاء ذلك بعد فترة من انتشار هاشتاج "أنقذوا رشيد" على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتبرع لطفل عمره عام ونصف على مشارف الموت بسبب معاناته من مرض جيني نادر يعرف باسم "ضمور العضلات الشوكي".

وأعلنت أسرة الطفل أنه لإنقاذ حياته يحتاج حقنة Zolgensma تكلفتها نحو 35 مليون جنيه مصري تُمنح مرة في العمر للصغير قبل إتمام عامه الثاني وتتضمن الجين المفقود منه.

ويعد مرض الضمور العضلي النخاعي مجموعة من الاضطرابات الوراثية التي لا يستطيع فيها الشخص التحكم في حركة عضلاته بسبب فقدان الخلايا العصبية في النخاع الشوكي وجذع الدماغ، فإنها حالة عصبية ونوع من أمراض الخلايا العصبية الحركية.

ووفقا لموقع medicalnewstoday، فإن هذا المرض يسبب هزال العضلات وضعفها، إذ يكون من الصعب على الشخص المصاب بالضمور العضلي الشوكي الوقوف والمشي والتحكم في حركات رأسه، وحتى في بعض الحالات التنفس والبلع.

وهناك عدة أشكال رئيسية من ضمور العضلات الشوكي عند الأطفال والتي يمكن أن تؤثر على العضلات بدرجات متفاوتة في بعض الحالات يكون الضمور سبب رئيسي في مشكلات العضلات التي تظهر في مرحلة الطفولة وأحيانًا لا تظهر حتى سن البلوغ.

- بدايات أعراض ضمور العضلات الشوكي عند الأطفال

يتبع العديد من الأطفال المصابين بالضمورالعضلي نمطًا طبيعيًا من التطور خلال السنوات القليلة الأولى من حياتهم، لكن مع مرور الوقت يصابون بمشاكل في الحركة، قد يبدأ الطفل الذي لديه تعثر وتمايل كما يواجه صعوبة في صعود السلم والمشي يكون على أطراف الأصابع دون اصطدام الكعب بالأرض وقد يبدأ الطفل في محاولة النهوض من وضعية الجلوس ولا يستطيع ذلك أو يواجه صعوبة في دفع الأشياء، مثل لعبة أو تحريك دراجة.

-كيف يتم تشخيص ضمور العضلات الشوكي عند الأطفال؟

عند الاشتباه في إصابة الطفل بالضمور العضلي لأول مرة سيقوم الطبيب بإجراء فحص جسدي، ويأخذ تاريخ العائلة ويسأل عن أي مشاكل خاصة تلك التي تؤثر على العضلات و التي قد يعاني منها الطفل.

بالإضافة إلى ذلك يجري الطبيب فحوصات لمعرفة نوع MD المتضمن واستبعاد الأمراض الأخرى التي قد تسبب المشكلة و قد يشمل ذلك فحص الدم لقياس مستويات "كيناز الكرياتين" في الدم وهو إنزيم يتم إطلاقه في مجرى الدم عندما تتفكك ألياف العضلات و تشير المستويات العالية إلى أن شيئًا ما يتسبب في تلف العضلات.

-أنواع الضمور العضلي؟

تؤثر الأنواع المختلفة من الضمور العضلي على مجموعات مختلفة من العضلات وتسبب درجات مختلفة من ضعفها ومن بينها الضمور العضلي الدوشيني وهو الشكل الأكثر شيوعًا وتدريجيًا يجعل عضلات الجسم تضعف أما ضمور "بيكر العضلي" فيسبب أعراضًا أقل حدة من مرض دوشين إم دي.

-علاج ضمور العضلات الشوكي

حتى إعلان هيئة الدواء المصرية عن تسجيل أول دواء يستخدم فى علاج ضمور العضلات، كان لا يوجد علاج لتلك الحالة، أو حتى طرق للوقاية منه، نظرًا لأنه حالة وراثية، ومع ذلك، يمكن أن يساعد العلاج المصاب على عيش حياة طبيعية، وتشمل طرق العلاج ما يلي:

- الأدوية

يمكن أن تساعد الأدوية التي يصفها الطبيب المختص في تقليل شدة الأعراض.

- التمارين الرياضية باستخدام أجهزة مساعدة

يمكن للتمارين التي تعتمد على الماء أن تزيد قوة عضلات الجسم، ويمكن لأنواع مختلفة من الأجهزة المساعدة على عيش حياة طبيعية.