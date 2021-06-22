مكعبات ماء الورد ستغيّر بشرتك تماماً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:34 مساءً - كثيرات من النساء اضطررنا أكثر من مرة في السابق، للتوقف عن العناية ببشرتهن بالطريقة المثالية، وأخريات ليس لديهن الوقت الكافي للدخول في إجراءات معقدة لـ العناية بالبشرة. فإذا كنت من بين هؤلاء النساء، لا تقلقي، لأن مكعبات ماء الورد هي أفضل وأسهل طريقة لتوفير العناية والاهتمام ببشرتك، ولا نبالغ إن قلنا أن بإمكان هذه المكعبات أن تفعل المعجزات لبشرة وجهك في لمح البصر. وفي ما يلي، كل ما يجب أن تعرفيه عن فوائد مكعبات ماء الورد للبشرة وطريقة تحضيرها في المنزل.



مكونات تحتاجينها لتحضير مكعبات ماء الورد

ماء الورد النقي لتحضير مكعبات ماء الورد



- بتلات ورد طازجة.

- ماء ورد نقي.

- مكعبات مخصصة للثلج

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طريقة تحضيرها

مكعبات ماء الورد تعالج الكثير من مشاكل البشرة



في وعاء، صبي ماء الورد النقي، وأضيفي إليه بتلات الورد الطازجة. اخلطي المكونات قليلاً، وصبيها في قالب مكعبات الثلج، وضعيها مباشرة في الثلاجة الى أن تتجمد بالكامل.



كيفية استخدامها

تدليك الوجه بمكعبات ماء الورد



بمجرد أن تتجمّد، استخدمي مكعبات ماء الورد لتدليك وجهك برفق بحركة دائرية، من دون أن تتخطي منطقة العنق. علماً أنه باستطاعتك استخدام هذه المكعبات في أي الوقت، لكن للحصول على أفضل النتائج، دلكي وجهك بها في الليل قبل الخلود الى النوم.



أبرز فوائدها

مكعبات ماء الورد تعالج الكثير من مشاكل البشرة



- خلال الأجواء الحارة، تحتاج البشرة الى ما ينعشها فوراً، لذلك تعد مكعبات ماء الورد أسهل طريقة لتهدئة بشرة وجهك بعد يوم طويل حار. كما تساعد في تهدئة البشرة بعد إزالة الشعر الزائد بالشمع أو باستخدام الشفرة.

- تعد مسام الجلد المفتوحة واحدة من أكثر مشاكل البشرة التي تواجهها المرأة، وتزداد سوءاً خلال الأجواء الحارة، لأن الزيوت والدهون تتراكم على سطح البشرة فتسد المسامات ويصبح من الصعب أن تتنفس البشرة، مما يجعل البشرة تبدو باهتة وشاحبة. ألا أن مكعبات ماء الورد تساعد في تضييق المسامات وتعزيز إشراقة وشباب بشرة الوجه.

- تعتبر حروق الشمس والطفح الجلدي من المشاكل الجلدية الشائعة خلال الصيف، بالتالي فإن مكعبات ماء الورد أسهل علاج لهاتين المشكلتين.

- لماء الورد خصائص ترطيب فعالة جداً للبشرة، خصوصاً في فصل الصيف، حيث تعمل على تنعيم وترطيب البشرة وجعلها أكثر نضارة، إضافة الى أنها تقضي على الانتفاخات تعت العينين.

- يزداد ظهور حب الشباب خلال الأجواء الحارة، لكن ليس عليك إلا تدليك وجهك بمكعبات ماء الورد للتحكم بهذه المشكلة والتخلص منها، فماء الورد يساهم في إغلاق المسامات المفتوحة التي تعد السبب الرئيسي في ظهور حب الشباب.

- عندما ترغبين في منح بشرتك توهجاً فورياً، دلكيها بمكعبات ماء الورد، ودعيها تجف بشكل طبيعي.

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