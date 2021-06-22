كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:34 مساءً - في العادة، تأخذ البشرة الحيز الأكبر من الاهتمام والعناية عند التعرض لأشعة الشمس خلال الصيف، فيما يكون الشعر وفروة الرأس الأكثر نسياناً، وغالباً ما يتم اكتشاف تعرض فروة الرأس لحروق الشمس عند محاولة تمشيط الشعر فقط، لتجد المرأة أن فك التشابك أمر مؤلم جداً. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك أبرز العلاجات لفروة الرأس المصابة بحروق الشمس.

علاج فروة الرأس المصابة بحروق الشمس



الاستحمام بالماء البارد



إن أول شيء يجب القيام به في حال تعرض فروة الراس للحروق الشمسية، هو محاولة وقف الالتهابات التي تحدث على المستوى الخلوي، وذلك من خلال الاستحمام بالماء البارد. اتركي الماء البارد يتدفق على فروة رأسك لمدة 5 الى 10 دقائق، مما يهدئ فروة الرأس وجذور الشعر.

استخدام الكمادات الباردة

خففي من ألم حروق فروة الرأس الناتجة من أشعة الشمس، باستخدام كمادات باردة مرات عدة في اليوم، فهذه الكمادات المصنوعة من الماء المثلج تساعد في تهدئة الحروق، من خلال وضعها على فروة الرأس لمدة عشرين دقيقة.

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جل الألوفيرا

جل الالوفيرا لتهدئة فروة الرأس



يعد جل الألوفيرا مزيجاً من الترطيب والخصائص المضادة للالتهابات، مما يجعله العلاج الطبيعي الأمثل لفروة الرأس المصابة بالحروق الشمسية. ضعي جل الألوفيرا مباشرة على فروة رأسك وجذور شعرك مرات عدة في اليوم، وستحصلين على النتائج المرجوة بشكل سريع.

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ترطيب فروة الرأس

Aquaphor Healing Ointment



من الضروري القيام بترطيب فروة الرأس بعد التعرض للحروق الشمسية، فهذا يساعد في شفائها بشكل أسرع. استخدمي على سبيل المثال كريم الترطيب Aquaphor Healing Ointment، فهو يساعد في حبس الرطوبة داخل فروة الرأس، ليساهم بالتالي في الشفاء من الحروق بشكل أسرع.

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تجنب الشامبو المعطر

ضرورة استخدام شامبو لطيف



عند تعرض فروة الرأس للحروق الشمسية، احرصي على تجنب استخدام أنواع الشامبو المعطر المعالج بدرجة عالية، ومنتجات العناية بالشعر التي تشتمل على مواد قاسية، والتي قد تؤدي الى تهيج فروة الرأس وتفاقم مشكلة الحروق الناتجة من أشعة الشمس.

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نصائح مفيدة

ضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس



عند تعرض فروة رأسك للحروق الشمسية، احرصي على تجنب استخدام أدوات تصفيف الشعر ذات الحرارة العالية، فهي تفاقم المشكلة وتسبب لك آلاماً مزعجة. كذلك، تجنبي قدر الإمكان التعرض لأشعة الشمس، فهذا يسرع في عملية شفاء الحروق. وإن حصل، احرصي على ارتداء قبعة ذات حواف واسعة، واستخدام كريم الواقي الشمسي المخصص للشعر بدرجة حماية 50.

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