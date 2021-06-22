قصة شعر الذئب الأكثر رواجاً لهذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:34 مساءً - تعشق كل إمراة مواكبة صيحات قصات الشعر، وتتعدَّد أمامها الخيارات لتتألَّق هذا الصيف بإطلالة مختلفة وملفتة للأنظار. ومع قصة شعر الذئب، فلم يعد هناك من داعٍ لتبحثي أكثر، إنَّها القصة التي حظيت باهتمام كبير، كما يتضح من آلاف مقاطع الفيديو التي حصدت ما يقارب 300 مليون مشاهدة على TikTok وحدها، إضافة الى مشاركة مصففوا الشعر صوراً لزبائنهم الذين يطلبون قصة الذئب تحديداً عبر موقع "إنستغرام". "الخليج 365.نت"، مجموعة من أحدث صيحات قصات شعر الذئب لتتألقي بإطلالة عصرية، وتسطعي جمالاً وجاذبية.

قصة شعر الذئب بأجمل الموديلات

الصورة من حساب cathywolf على انستغرام

تشاركت الكثيرات عبر تطبيق "تيك توك" تجربتهن في اتباع صيحة قصة الذئب عبر مقاطع الفيديو، والمرفقة بهاشتاغ "wolfcut#"، مرفقة بعبارة "هذه هي علامتك للحصول على قصة الذئب". فيمكنك اعتمادها لتحصلين على الإطلالة المثالية التي تطمحين لها، وتتألقي جمالاً وجاذبية.



قصة شعر الذئب مع طبقات خفيفة

الصورة من حساب debbyryan على انستغرام

تُعتبر من أجمل قصَّات الشعر التي تُعطي مظهراً جمالياً لشكل الشعر، إنَّها قصة مثيرة ورائعة وحديثة. لقد كانت موجودة منذ فترة في عواصم الموضة مثل لندن وأصبحت أكثر إنتشاراً في أماكن أخرى، وهي خيار رائع خلال أشهر الصيف عندما تريدين أسلوباً سهلاً ويتطلب الحد الأدنى من الجهد. ينصح مصففو الشعر بترك شعرك يجف بشكل طبيعي واستخدام أصابعك بدلاً من الفرشاة.

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قصة شعر الذئب مع طبقات كثيفة

الصورة من حساب billieeilish على انستغرام

لا تتردّدي في أن تعززي جمالك عبر اعتماد هذه القصة لتتألقي جمالاً بإطلالةٍ تضجّ نعومة وجاذبية. إنّها قصة عصرية خصوصاً أنّه يتمّ إبتكارها من جديد مع كل جيل. ترتكز هذه القصة على التخلص من الوزن وإضافة حركة إلى الأطراف مع تفصيل الشكل للتأكيد على الملامح حول الوجه ويمكن تغييرها لجميع أنواع الشعر وأشكال الوجه.



قصة شعر الذئب للشعر القصير

قصة شعر الذئب للشعر القصير لإطلالة عصرية

تناسب هذه القصة ذوات الشعر القصير، وتمنحه الكثير من الحركة والملمس. إذا كان شعرك كثيفاً، فسيعمل هذا الأسلوب لأنه يتكون من طبقات كثيرة، وبالنسبة لمن لديهم شعر ناعم، فإنَّ إضافة الطبقات تضيف حجماً. لا تتردّدي في إختيارها، لإطلالتك اليومية وللحصول على ستايل عصري ومواكب لأحدث صيحات قصات الشعر.

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قصة شعر الذئب الكيرلي

الصورة من حساب Emma Stone على انستغرام

تُعتبر هذه القصة حليفتك للحفاظ على تألق شعرك المجعد كما تمنحه لمسة رائعة، وتُعد حليفتك لتتألقي بالإطلالة الشبابية الناعمة التي ترغبين بها. أحد الأشياء الرئيسية في هذه القصة هو أنها طبيعية جداً، ولا تحتاج دائماً إلى تجفيف الشعر. هذه قصة شعر تحتاج إلى القليل من العناية نظراً لأنها تتمتع بقدر كبير من الحركة ولذا يجب أن تبدو سهلة. لا تحتاج إلى الكثير من الجهد. وهي مناسبة أيضاً للواتي يعشقنَّ مواكبة الموضة ويبحثن دائماً عن كل ما هو جديد لتغيير إطلالتهنَّ من وقت إلى آخر.



قصة شعر الذئب للشعر الناعم

الصورة من حساب norimasasawa على انستغرام

تُبرز هذه القصة جمال الشعر من خلال قص أطراف الشعر بطريقة عشوائية أو مُدرَّجة لزيادة كثافته. إنَّ قصة الذئب هي تطور لقصات شعر السبعينيات. وتُعد أحدث نسخة من قصات الشعر المناسبة لفصل الصيف. وكما يوحي اسمها، فإن قصة الذئب متوحشة بعض الشيء، وذلك بفضل الكثير من الطبقات المتموجة والشبيهة بقصة البوري القصيرة، مما يمنح الأسلوب شعوراً بالراحة والهدوء للمرأة.

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