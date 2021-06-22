كيف نرتدي اللون الأخضر هذا الصيف؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:34 مساءً - شكل اللون الأخضر موجة عارمة تفنن فيها غالبية المصممين فرأينا أن المصممين استوحوا من هذا اللون إطلالات مختلفة واستعانوا بدرجات لونية متفاوتة من الباستيل الى الأخضر النيون كما حصل مع الكسندر فوتييه وبالمان مروراً بالأخضر الكاكي الداكن الذي ركّزت عليه دار كريستيان ديور.
لاحظنا أنّ بعض الدور مزجته مع ألوان أخرى ومن أبرزها الرمادي أو الأزرق الباهت ورأينا أن البعض نسق الأخضر مع النيود أو ألوان البيج.
إليك بعض الأفكار لترتدي اللون الأخضر في الصيف بأناقة:
ارتدي اللون الأخضر مع اللون الرمادي: لقد ابتكرت دار بالمان عدة إطلالات من اللونين الأخضر والرمادي وهي تناسب العمل او الإطلالات النهارية والتي تتألف كما نرى في الصورة من سترة بليزر منسقة مع سروال برمودا متوسط وبلوزة خضراء نيون.
ارتدي اللون الأخضر النيون مع سروال متوسط الطول من الدنيم كما صممت دار بالمان.
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ارتدي اللون الأخضر النيون مع التنورة الفوشيا المزدانة بتكسيرات وتتميز بقصة غير متجانسة وهي إطلالة رسمية تصلح لحضور المناسبات الليلية.
تألقي بجمبسوت أخضر حيوي مصنوع من الكريب والموسلين ومزود بكاب عند الأكتاف وهو من تصميم المبدع العالمي إيلي صعب.
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اختاري الفستان الطويل المزدان بالكشاكش والمزود بأكمام طويلة وهو مصنوع من الشيفون ويتميز بلون عشبي وهو من تصميم رالف أند روسو.
اختاري الحقيبة الكبيرة الخضراء مع فستان رسمي بيج مطبع بالزهور من تصميم إيلي صعب.
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انتعلي الجزمة الخضراء من الساتان أو من الجلد المطاطي بطول متوسط أو قصير كما صممتها دار رالف اند روسو لصيف 2021
اختاري اللون الأخضر الكاكي ممزوجاً ضمن فستان مطبع على قاعدة من اللون البيج أو العاجي كما حصل مع دار كريستيان ديور التي استعانت بدرجة داكنة تقترب من الزيتي ونسقتها مع قطع بلون البيج، أو مع قماش مطبع.
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