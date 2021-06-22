الامارات | واحد من كل أربعة أردنيين بلا عمل

شكرا لقرائتكم خبر عن واحد من كل أربعة أردنيين بلا عمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح واحد من كل أربعة أردنيين عاطلاً عن العمل، ما يمثّل ارتفاعاً لمعدل البطالة في المملكة في الربع الأول من العام الحالي إلى حوالى 25 % بسبب جائحة كورونا التي أثرت سلبا على أغلب قطاعات العمل.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة في بيان إن "معدل البطالة بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي 25 % بارتفاع مقداره 5,7 نقاط مئوية عن الربع الأول من العام الماضي".

وأضافت أن "معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 24,2 بالمئة مقابل 28,5 بالمئة للإناث وبذلك ارتفع معدل البطالة للذكور بمقدار 6,1 نقطة مئوية في حين ارتفع للإناث بمقدار 4,2 نقاط مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي".

وبينت النتائج أن "معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية حيث بلغ 27,8 % مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى".

وأشارت النتائج إلى أن "51 % من إجمالي المتعطلين هم من حمَلة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 49 % من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي".

وبلغت نسبة العاطلين عن العمل الذكور من حمَلة الإجازات الجامعية فأعلى 25,1 % مقابل 79,6 % للإناث.

وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 16-19 سنة و20-24 سنة، بحيث بلغ المعدل 61,5 بالمئة و45,7 بالمئة لكل منهما على التوالي.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل محمد الزيود أن "جائحة كورونا التي أثرت سلبا على القطاعات والأنشطة الاقتصادية ساهمت بارتفاع معدلات البطالة كما هي الحال في معظم دول العالم".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news