الامارات | مصر.. جلسة لـ"طرد الجن" بالحبال والأسلاك تتسبب بمقتل امرأة

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. جلسة لـ"طرد الجن" بالحبال والأسلاك تتسبب بمقتل امرأة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فقدت امرأة مصرية في محافظة مطروح، حياتها، بعد تعرضها للضرب خلال جلسة "لطرد الجن من جسدها".

وبحسب صحيفة "الأهرام" فإن السيدة (54 عاما) كانت تعاني مرضا نفسياـ واستعان زوجها بشخصين للمساعدة، اعتقاداً منه بإصابتها بمس من الجن.

وأضافت الصحيفة أن الشخصين "قاما بتكبيلها والتعدي عليها بالضرب، مُحدثين إصابتها التي أودت بحياتها، زاعمين أن ذلك الأسلوب يؤدي إلى شفائها من المس الذي أصابها".

وتمكنت الشرطة من ضبط أحدهما الذي اعترف بالاشتراك مع الثاني في ارتكاب الواقعة، وأرشد عن الأدوات المستخدمة في هذه الجلسة والتي كانت حبالا وأسلاكا لضربها، زاعمين أن ذلك الأسلوب يؤدي إلى شفائها من المس الذي أصابها.

وأكد الزوج أنه "خلال جلسة العلاج، فوجئ أن الاثنين قاما بتكبيلها وانهالا عليها بالضرب المبرح لمدة ساعة من التعذيب بدعوى أن ذلك سيؤدي إلى شفائها من مس الجن الذي أصابها"

وأضاف أنهما "استمرا في تعذيب زوجته حتى فقدت الوعي تماما، وبعدها خرج الاثنان تاركين زوجته، بحجة أنها نائمة".

وطلبا منه "أن يتركها حتى تستيقظ، وتتماثل للشفاء"، مشيرا إلى أنه عند دخوله الحجرة، وجدها في حالة إعياء شديدة، فاقدة الوعي، ولا تتحرك، وتنزف فاصطحبها على الفور لأقرب مستشفى بمطروح.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news