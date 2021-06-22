الامارات | الخادمة ماتت ووزنها 24 كغم من الجوع والتعذيت.. السجن 30 سنة لامرأة في سنغافورة

شكرا لقرائتكم خبر عن الخادمة ماتت ووزنها 24 كغم من الجوع والتعذيت.. السجن 30 سنة لامرأة في سنغافورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدر، اليوم الثلاثاء، حكم بحق امرأة في سنغافورة (41 عاماً) بالسجن 30 سنة لمشاركتها في تعذيب خادمة من ميانمار؛ ما أدى إلى وفاتها.

وأقرت جاياتيري موروجيان في فبراير الماضي بأنها مذنبة فيما يتعلق بـ28 تهمة، بينها جريمة القتل الجماعي، فيما يتعلق بوفاة بيانج نجاي دون، التي توفيت في 2016، وهي تعاني من الجوع ووزنها 24 كيلوغراماً فقط.

ووصف القاضي كي سي أون القضية اليوم، بأنها «واحدة من أسوأ» القضايا التي شهدتها محاكم في سنغافورة، وفقاً لتقارير إعلام محلية.

وكانت المحكمة استمعت في وقت سابق إلى أن بيانج تعرضت للاعتداء الجسدي يومياً تقريباً خلال عملها لمدة 14 شهراً في منزل موروجايان، وأنها لم تكن تتناول غير الخبز والماء في الغالب، بالإضافة إلى تعرضها للضرب والحرق، وخلال آخر 12 يوماً من حياتها كانت تقيد بشبكة نافذة في الليل مع إجبارها على النوم على الأرض.

وكان الادعاء قد طلب في وقت سابق بالسجن مدى الحياة بحق موروجيان بعد أن أوصى المدعي العام في سنغافورة بتوجيه تهمة القتل العمد للمتهمة.

بينما طالب الدفاع بأن تكون أقصى عقوبة هي السجن لمدة تسع سنوات، قائلاً إن هذه هي الجريمة الأولى لموروجيان، وإن المرأة كانت تحت ضغوط بسبب مرض أطفالها، وقد ألقت باللوم في ذلك على بيانج نجاي دون.

كما تواجه والدة موروجيان وزوجها الشرطي تهماً ذات صلة.

ويعمل نحو 250 ألف مهاجر من البلدان المجاورة الأقل ثراء كخادمات أو مساعدين في المنازل بسنغافورة الثرية، التي يقطنها نحو 7ر5 ملايين نسمة، منهم 6ر1 مليون مهاجرين أو قوى عاملة من المولودين بالخارج.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news