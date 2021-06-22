خطوبة رياض محرز.. أبرز المعلومات عن حبيبته البريطانية تايلور وارد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على إحدى جزر اليابان، احتفل لاعب كرة القدم ومنتخب تونس رياض محرز بخطوبته على عارضة الأزياء، تايلور وارد، حيث نشرت الأخيرة عددا من صور خطوبة رياض محرز لها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكتبت له في تعليقها على الصورة كلمات حب، ورد عليها رياض محرز بتعليق يؤكد حبه لها فمن هي تايلور وارد أو تايلور واردكس، خطيبة رياض محرز الجديدة.

معلومات عن تايلور وارد خطيبة رياض محرز

- تبلغ تايلور وارد 23 عاما، بينما يبلغ رياض محرز 30 عاما.

- تايلور وارد هي عارضة أزياء وابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور المليونيرة داون وارد.

- يتابع وارد على «إنستجرام»، أكثر من مليون متابع، وكان هذا العدد 300 ألف فقط العام الماضي، إلا أنه تضاعف أكثر من مرة لارتباطها برياض محرز.

- كانت تجمع تايلور وارد علاقة سابقة بالنجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، زميل محرز، في مانشستر سيتي.

- جمعت «تايلور» علاقة صداقة باللاعب الجزائري، في البداية لفترة طويلة قبل انفصاله عن زوجته وارتباطه بها.

- تمتد علاقة رياض محرز وتايلور وارد لما يزيد عن عام، إلى أن قرر خطبتها أو طلب زواجها أخيرا.

- دعمت تايلو اللاعب رياض محرز، خلال مشاركته مع فريقه في مباراة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر يونايتد العام الماضي.

- تبلغ ثروة والدتها ما يزيد عن 42 مليون جنيه إسترليني، والتي تزوجت من لاعب كرة القدم المعتزل، آشلي وارد.

- لديها 3 شقيقات، هُن داربي وتشارلي وأستون.

- ارتبط محرز بـ تايلور، بعد انفصاله عن زوجته ريتا، 25 عاما، والتي أنجبت له ابنتين.

- أهدى رياض محرز خطيبته الجديدة خاتم ألماس، حرصت على إظهاره للكاميرات خلال إعلان نبأ خطبتهما أمس، واحتفالهما في اليونان.