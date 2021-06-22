فوائد الأناناس للقلب.. يعزز المناعة ويمنع السكتات الدماغية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الأناناس من الفواكه الصيفية المحببة للكل، ويفضلون تناولها معلبة أو فريش أو عصائر، وبالإضافة إلى فوائدها الكبيرة، وإحساسها المنعش في الصيف، فإن الأناناس له العديد من الفوائد الصحية التي يمكن أن تضعه على أول قائمة الأغذية المفيدة للصحة بشكل عام، وصحة القلب بشكل خاص، ويستعرض التقرير التالي فوائد الأناناس للقلب، بحسب ما ذكر في موقع «ويب مد»، الطبي المتخصص.

فوائد الأناناس للقلب

يحتوي على فيتامين ج والبروميلين والألياف

مع الفوائد التي تعود على الدماغ والجهاز المناعي وغير ذلك، فإن لقب «الفاكهة الخارقة» تطلق على الأانانس عن جدارة، بفضل احتوائه على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، وهو ما يعني أن هذه الفاكهة الاستوائية يمكن أن تساعد أيضًا في صحة القلب، حيث أن مرض القلب هو السبب الرئيسي للوفاة في كثير من الدول، وغالبًا ما يرتبط بالنظام الغذائي السيئ.

لحسن الحظ، فإن حلاوة الأناناس الطبيعية ونكهتها اللذيذة تجعل من السهل دمجها في نظامك الغذائي اليومي، مع الحفاظ على قلبك قويًا.

تأثير الأناناس على صحة القلب

وتعد مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي، جزءًا مهمًا في الحفاظ على قوة جهاز المناعة، ولكنها تلعب أيضًا دورًا مهمًا في صحة القلب، وقد وجدت إحدى الدراسات أن تناول مكمل فيتامين ج ساعد في تقليل الكوليسترول الضار، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكنك الحصول على فيتامين سي من نظامك الغذائي، ويعد الأناناس خيارًا رائعًا لذلك.

الأنانس يحتوي على البروميلين لتدفق الدم

ويمكن أن يساهم إنزيم البروميلين الموجود بشكل طبيعي في الأناناس أيضًا في الحفاظ على صحة القلب، حيث وجدت مراجعة بحثية أن المركب يمكن أن يساعد في تكسير لويحات الكوليسترول، ما يسمح للدم بالتدفق بسهولة أكبر عبر الجسم والقلب ويمنع أحداث مثل السكتة الدماغية أو النوبات القلبية.

كما أن البروميلين يمنع تراكم الصفائح الدموية أو التخثر، والأناناس هو أيضًا المصدر الطبيعي الوحيد للبروميلين.

الأناناس يحتوي على الألياف المفيدة لـ صحة القلب

وأظهرت الدراسات أن النظام الغذائي الغني بالألياف يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، ويمكن أن تساعد المغذيات النباتية أيضًا في التحكم في مستويات السكر في الدم، ويمكن أن تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، وتجنب أي اشتهاء لخيارات غير صحية قد تؤثر سلبًا على صحة القلب.

ويقدم الأناناس حوالي 2.3 جرام من الألياف لكل وجبة، أو ما يقرب من 10% من الكمية الموصى بها يوميًا، مما يجعلها خيارًا جيدًا لتناول وجبة خفيفة صحية.