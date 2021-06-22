حنين حسام: خدت فلوس على فيديو «افتحي الكاميرا» وكنت بشغل البنات باحترام (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في مقطع فيديو وصلت مدته 12 دقيقة و10 ثواني، ظهرت فتاة «التيك توك» حنين حسام، عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»، عقب الحكم عليها بالسجن 10 سنوات وهي منهارة من البكاء، مستنكرة الحكم عليها، ومطالبة بإعادة النظر في شأنها.

انهيار حنين حسام

وظهرت الفتاة خارج غرفتها التي اعتادت الظهور فيها، وهي تضع «كانيولا» دون محاليل، وتبكي قائلة: «10 سنين سجن ليه، أنا عملت إيه، أنا من يوم ما خرجت أول مرة مفتحتش بوقي، ولا قولت حصلي إيه، لأني مؤمنة والمؤمن لما بيجيله مصيبة بيقول إنا لله وإنا إليه راجعون».

وسردت حنين حسام ما حدث معها في أبريل 2020، وقت القبض عليها للمرة الأولى: «قالولي فيه استجواب 5 دقايق، روحت لاقيت نفسي بتحاسب على فيديو دعيت فيه البنات لشغل، وكان إعلان عادي مدفوع الأجر، كل الإنفلونسر بتعمله».

وكشفت الفتاة عن قيمة الإعلان قائلة: «متعملش لله خدت فيه 300 دولار، وكنت بشغل البنات باحترامهم، مطلبتش حاجة منهم، يبقى ليه متاجرة في البشر».

وانهارت حنين حسام وهي تتحدث عن فترة حبسها الأولى: «أنا اتحبست وأنا مش غلطانة، ومعملتش حاجة للبنات دي، ولا حاجة غلط، لاقيت نفسي بتحاسب بتهمة تحريض على فسق، وبعدها تجارة في بني آدمين، ودي كلمة صعبة وكبيرة مكنتش فهماها».

واستطردت وهي تبكي مؤكدة جمع شتاتها للخروج بهذا الفيديو: «أمي انهارت وسبت أهلي واتحبست رغم إني كنت بطرحة، ولما خدت براءة حمدت ربنا إني خرجت لأهلي وجامعتي وشوفت الدنيا، يبقى ليه اتحبس تاني».

وكانت محكمة جنايات القاهرة، حكمت على فتاة «التيك توك» حنين حسام بالسجن 10 سنوات، بتهمة الإتجار في البشر، خلال الجلسة الأخيرة التي غابت فيها المتهمة عن الحضور.