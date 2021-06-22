طريقة عمل الفراخ المقرمشة.. زي المحلات وبتكات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الفراخ المقرمشة من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين وبخاصة الأطفال، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها بمختلف الطرق، وبـ«تكتات» بسيطة تجعلها تبدو في مذاقها مثل المحلات الشهيرة والمخصصة لبيع الوجبات والفراخ اللذيذة، ولكنها قد تبدو للبعض مكلفة وتتكلف أموالًا طائلة، لذا تبحث الأمهات عن سعادة الأطفال من خلال البحث عن طرق لعمل الفراخ المقرمشة حتى تجذبهم لتناول الأطعمة الصحية في المنازل والمضمونة بعيدًا عن مجهولة الصنع، ولتجنب حدوث الإصابة بالتسمم أو التعرض لوعكات صحية نتيجة للأطعمة الملوثة.

إليكِ طريقة عمل الفراخ المقرمشة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

الفراخ المقرمشة

مقادير الفراخ المقرمشة

فراخ تغسل جيدا ويتم تصفيتها وتقطيعها 8 قطع.

كوب دقيق

ربع كوب خل

ملعقه صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقتين كبيرين زبادي

نصف ملعقة بودر شطة حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة زعتر بودر

نصف ملعقة صغيرة سماء

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودر

ملعقة صغيره بهارات فراخ

ملح حسب التذوق

بيضة

ربع كوب ماء

ملعقتين كورن فلكس حسب الرغبة.

طريقة تحضير الفراخ المقرمشة

- يتم خفق البيضة ويقلب عليها كل البهارات والزبادي والخل ونصف كوب دقيق، وتخلط جيدا ثم نضع الفراخ في الخليط ونقلبه جيدا، ثم نغطيه بالبلاستيك ونضعه في الثلاجة مدة لا تقل عن ساعة، وكلما زادت المدة كانت النتيجة أفضل.

- يخرج من الثلاجة ونسخن زيت غزير للقلي، وعندما يتم تسخينه نخفض النار عليه، ونجعلها متوسطة، ثم نخرج الفراخ ونضع عليها باقي الدقيق ونضعها بعد تعفيرها بالدقيق في الزيت مباشرة وسريعا ونقلبها في الزيت لتأخذ لون واحد، وعندما تأخذ اللون الذهبي نرفعها من الزيت ونضعها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت منها.

الفراخ المقرمشة

المقادير

دجاج

كوب دقيق

بقسماط

كورن فليكس مدشوش

رشة ملح

ملعقة سكر

1/2 معلقة فلفل اسود مطحون ناعم

½معلقة ببريكا

½ معلقة روز ماري

¼ معلقة مرمرية

¼ معلقة بصل بودر

¼ ثوم بودر

¼ معلقة زنجبيل

حليب

بيض

طريقة تحضير فراخ كنتاكي المقرمشة

- قومي بتتبيل الدجاج مع الملح والفلفل، ثم ضيفي البصل والسكر.

- ضيفي البالريكا، والروزماري، والمرمرية، ثم احفظيها في الثلاجة.

- اخلطي البيض بالحليب، ثم ضعي فيه الدجاج المتبل.

- ضعي الدجاج فيما بعد في البقسماط، ثم الدقيق، ثم بخليط الحليب مرة أخرى.

- ضعي الدجاج في الكورن فليكس، ثم إقليه بالزيت، حتى يصبح باللون الذهبي.