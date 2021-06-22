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أول فريق كرة قدم نسائي من «تعليم مطروح» يشارك في بطولة «كوني متميزة»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أول فريق نسائى كرة قدم من طالبات مطروح

أعلن عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، تشكيل أول فريق لكرة القدم النسائية من طالبات المدارس بجميع الإدارات والقطاعات التعليمية بمحافظة مطروح ليكون ممثلا للمديرية.

وقال «سلامة» في تصريحات صحفية، إن المشاركة الأولى للفريق تأتي ضمن بطولة تقام تحت شعار «كوني متميزة»، تحت إشراف محمد رمضان، موجه عام التربية بمديرية تعليم مطروح، وموجهي المادة، والتي تقام مبارياتها على ملاعب المدينة الشبابية في أبي قير بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة الفرق النسائية لعدة مديريات تعليمية، مؤكدا أن ذلك يعد سابقة هي الأولى في تاريخ تعليم مطروح، وذلك في إطار اهتمام الدولة بممارسة الفتيات للرياضة بصفة عامة وكرة القدم خاصة.

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بطولة تنظمها وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن البطولة النسائية تقام بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم، ووزارة الشباب والرياضة، لانتقاء أفضل العناصر كنواة للمنتخبات والأندية، في ظل تنشيط الألعاب الرياضية التي تمارسها المرأة في محافظة مطروح.

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أول مشاركة لفريق طالبات مطروح

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن هذه البطولة تعد المشاركة الأولى لفريق تعليم مطروح، وتأتي انطلاقا من أهمية في حياة الإنسان وفي ظل اهتمام الدولة بالنهوض بكرة القدم النسائية، والتركيز على الأعمار الصغيرة في المدارس الابتدائية لإنشاء قاعدة سليمة للعبة في مصر.

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تنمية المواهب الرياضية للفتيات في مطروح

وتهتم مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح، بتنمية المواهب الشابة للفتيات وتقديم جميع أوجه الدعم لهم، للمشاركة في البطولات، مؤكدا أن العقل السليم في الجسم السليم، وأن التفوق العلمي عندما يصاحبه تفوق رياضي، يعكس مدى الاهتمام بالتنمية البشرية والارتقاء بالعلم والرياضة والرياضيين على مستوى جميع مدارس محافظة مطروح.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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