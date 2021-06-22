مي حلمي.. تصريحات أثارت بها الجدل عقب الانفصال: اتحرمت من أن أكون أم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الإعلامية مي حلمي، تريند موقع البحث الشهير «جوجل»، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلنت عن تفكيرها في قرار الاعتزال عن مجال الإعلام والسوشيال ميديا بشكل نهائي.

تصريحات أثارت بها مي حلمي الجدل

ومن حين لآخر، تتصدر مي حلمي، مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أزماتها المستمرة، وتصريحاتها المثيرة للجدل، التي انتشرت بشكل كبير ومتواصل عقب انفصالها عن المطرب محمد رشاد.

ويرصد «هن»، خلال هذا التقرير، أبرز تصريحات الإعلامية عقب انفصالها عن زوجها.

«ماتحبتش واتكسرت ورجعت عافرت»

وفي أبريل الماضي، ظهرت الإعلامية خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قالت فيه: «الحلقة دي لكل الستات الي اتكسرت ورجعت عافرت وقفت نجحت قويت».

وخلال منشورها أضافت: «بشكر كل ست ساندتني وقالتلي تستاهلي تبقي تستاهلي تنجحي تستاهلي تتحبي، تستاهلي ترجعي اقوي وتوقفي علي رجلك»، فضلا عن مشاركتها البرومو الخاص بحلقة برنامج «شيخ الحارة» الذي ظهرت خلاله وهي تبكي، مرددةً «متحبتش»، حيث حلت ضيفة على نسخة البرنامج لعام 2021، والذي قدمته المخرجة إيناس الدغيدي للعام الثاني على التوالي.

محاولة انتحار

وخلال الحلقة ذاتها، تطرقت الإعلامية إلى حقيقة ما تردد عن محاولة انتحارها بعد طلاقها من المطرب محمد رشاد، بعدما تعرضت للاكتئاب.

وقالت مي حلمي إنها حاولت الانتحار: «كان بيكلمني في التليفون بعد ما عرفت حاجة معينة، مردتش، طلّع الأمن يرن على الباب فمردتش، كلم أهلي في البيت عشان يفتح الباب، ومجاش بنفسه».

حقيقة إجهاضها

كما كشفت الإعلامية، حقيقة ما تردد عن إجهاضها في فترة زواجها من المطرب محمد رشاد.

وقالت مي حلمي: «ماكانش في مشاكل، وكنا في أول الجواز، ومحصلش إني أجهضت نفسي، لكني كنت حامل في توأم، وربنا مكتبش إنهم يكونوا موجودين، وحُرمت إني أكون أم بعد كده».

وأضافت: «في تفاصيل كتير مش هقدر أتكلم فيها لأنها تخص طرف تاني، ماقدرش أقول إني اتضربت فسقطت ومش كل التفاصيل بتتحكي»، كما رفضت مي حلمي، الإجابة على سؤال بشأن تعرضها للضرب من محمد رشاد، أثناء فترة زواجهما.

وأوضحت: «هو يرد على السؤال ده، معرفش المشكلات اللي بيننا مين اللي عملها، وأنا مسؤولة قدام الستات كلها ومحاربتش على قضية المرأة لما رجعت تاني، وكان المفروض أقول أنا اتسبت ازاي ارجع والباب اللي اتقفل ميتفتحتش تاني».