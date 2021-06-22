ديانا كرزون تضع مولودتها الأولى: الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع أثارتها الفنانة والمطربة ديانا كرزون خلال الساعات القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، جعلت الجمهور يبحث عنها كثيرا عبر «جوجل»، وذلك عقب إعلانها وضعها مولودتها الأولى عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ديانا كرزون تضع مولودتها الأولى

وحرصت الفنانة ديانا كرزون على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي، بصورة لها برفقة زوجها قبل وضع مولودتها بعدة ساعات، مرتدية بها فستان حمل باللون الأصفر الفاتح، وحرصت على تصفيف شعرها ليكون منسدلا على واجهة الفستان، كما وضعت مكياج خفيف وبسيط يظهر جمالها، ممسكة بيدها حذاء طفلتها.

وعلقت الفنانة ديانا كرزون على تلك الصورة التي قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي، لتعلن بأنها رُزقت بمولودتها الأولى قائلة «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. اليوم صرنا ثلاث ونورت حياتنا طفلتنا الأولى».

نجوم الفن يهنئون ديانا كرزون

وعقب نشر الفنانة ديانا كرزون لذلك المنشور، علق الكثير من الجمهور والمتابعين على ذلك الخبر السار، متمنيين لها الشفاء، كما انهالت عليها المباركات من عدد من الفنانين والتي كانت أولهم الفنانة روجينا قائلة «مبروك يعمرى.. تتربى فى عزكم»، وعلق أيضا الفنان كريم محسن «ألف مبروك تتربى في عزكم» كما علق الكثير من الجمهور أيضا موجهين لها المباركات.

وكانت شقيقة الفنانة ديانا كرزون والتي تدعى زين كرزون، قد خرجت في فيديو قصير عبر حسابها الرسمي على منصة سناب شات، كشفت فيه عن موعد ولادة شقيقتها نجمة الموسم الأول من برنامج سوبر ستار ديانا كرزون، إذ قامت خلال الفيديو بتوجيه تهنئة لمواليد برج الجوزاء، معلنة حبها الكبير لهم، كون والدتها وعدداً كبيراً من أصدقائها من مواليد برج الجوزاء، متمنية لهم دوام السعادة والخير وأن تصبح أحلامهم حقيقة، ولفتت خلال الفيديو إلى إن جميع الشائعات المنتشرة حول انفصال شقيقتها عن زوجها غير صحيحة.