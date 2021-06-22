خطوبة رياض محرز وتايلور وارد: لا أطيق الانتظار (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من جديد ظهر رياض محرز، لاعب نادي مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر، برفقة فتاة وهي عارضة أزياء إنجليزية شهيرة تدعى تايلور وارد، والتي أعلنت نبأ خطبتهما عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلنة بذلك نبأ خطوبة رياض محرز رسميا.

خطوبة رياض محرز وتايلور وارد

وظهر في الصور رياض محرز بشعر أشقر كيرلي قصير، مرتديا كاجوال عبارة عن بنطلون جينز يوزد، وقميص أبيض عليه رسومات ملونة، بينما اختارت تايلور الظهور بإطلالة كلاسيكية خلال الخطوبة، مرتدية جامب سوت من الستان البصلي اللامع، كروازيه من منطقة الصدر، كاشفا عن بطنها، وله بنطلون واسع.

والتقطت الثنائي رياض محرز وتايلور وارد، صورة تقليدية لخاتم الزواج الماسي الذي أهداه لها رياض محرز بمناسبة الخطوبة، وفي الوقت الذي لم يعلن فيه رياض محرز ارتباطه حتى الآن، سبقته عارضة الأزياء تايلور وارد، ونشرت صورهما عبر «إنستجرام».

وكتبت تايلور وارد في تعليقها على الصورة، «مفيش شخص تاني عايزة اعيش الحياة معاه غيرك، خلاص بقينا للأبد مع بعض، لا أطيق الانتظار لنكبر سويا، بحبك»، ليرد عليها رياض محرز من صفحته الشخصية الرسمية على «إنستجرام»، قائلا «بحبك»، والتقطت الصورة في جزيرة ميكونوس باليونان.

الصورة تفاعل معها عدد كبير من جمهور اللاعب، ومتابعي تايلور وارد، وذلك عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كانت معظمها مباركة للثنائي، وتمنوا لهما حياة سعيدة.

علاقة رياض محرز وتايلور وارد

جدير بالذكر إنه تجمع رياض محرز وتايلور وارد علاقة عاطفية منذ ما يقرب من عام، وذلك بعد أشهر قليلة من انفصاله عن زوجته البريطانية ريتا جوهال، وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن اللاعب الجزائري وتايلور سافرا في رحلة إلى فرنسا معا، لتناول الغداء في شيشاير.

وينشر الثنائي صورا عاطفية ورومانسية لهما، وبإعلان تايلور أخيرا نبأ خطبتها من رياض محرز انتهى الجدل القائم حولهما.