مي حلمي تعلن اعتزالها.. أزمات أثارت الجدل وتصدرت بها التريند

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدرت الإعلامية الشهير مي حلمي تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد إعلانها التفكير في اعتزال الإعلام والسوشيال ميديا، ما جعل الجمهور يبحث عنها لمعرفة آخر أخبارها بشكل كبير.

ونرصد من خلال هذا التقرير المواقف والتصريحات التي جعلتها تتصدر التريند على مدار الفترات الماضية، كالتالي:

أزمات جعلت الإعلامية مي حلمي تتصدر التريند

لم تكن تلك المرة الأولى التي تثير بها الإعلامية مي حلمي الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، إذ بدأت تصبح حديث السوشيال ميديا منذ أن أعلنت خطبتها من الفنان والمطرب محمد رشاد، ففي فترة الخطوبة كانت العلاقة بينهم حديث السوشيال ميديا حينها، ما جعل عدد من البرامج التلفزيونية تحرص على استضافتهم معا.

مشاجرة وإلغاء حفل زفاف

وبعد مرور فترة زمنية على الخطوبة، تقرر موعد حفل الزفاف الخاص بهم، ووسط حالة من ذهول الحضور والجمهور، حدثت مشاجرة بين مي حلمي ومحمد رشاد وأهله، ما جعلهم يلغون حفل الزفاف الخاص بهم.

عودة مي حلمي لـ محمد رشاد

وبعد عدة أيام قليلة، يتفاجأ الجمهور أن الثنائي عاد مره أخرى لبعضهم البعض، ليعلنوا حينها زواجهم دون إقامة حفل زفاف، ما جعل الجمكهور يتسائل كثيرا حول ما حدث حتى يعودوا لبعضهم البعض، ليظل تصدرهم للتريند مستمر لفترة من الزمن.

وبعد إعلان زواجهم حرص عدد من البرامج التلفزيونية على استضافتهم مره أخرى، للحديث عن علاقتهم التي أثارت الجدل كثيرا، وسرد بعض تفاصيل المشكلات الزوجية التي حدثت وأثارت الجدل، ليثبت الثنائي أن كلاهما تخطوا تلك المرحلة العصيبة بتمسكهم ببعضهم البعض.

انفصال مي حلمي عن محمد رشاد

وبعد مرور فترة زمنية قصيرة، يخرج الفنان محمد رشاد والإعلامية مي حلمي ليعلن كلاهما الانفصال عن بعضهم البعض، ولم يكتف كلا منهم بذلك فقط، ولكن ظل كلاهما يسرد بعض التفاصيل التي أدت إلى الانفصال، وألقى كلا منهما اللوم على الآخر.

تصريحات مثيرة للجدل لـ مي حلمي

وفي رمضان الماضي، حرصت الإعلامية أيناس الدغيدي على استضافة الإعلامية مي حلمي في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، وخلال استضافتها تحدثت مي حلمي عن أسباب انفصالها عن محمد رشاد، لتشير إلى أنها من كانت تنفق على المنزل، وهي التي تقوم بتلبية جميع الاحتياجات.

وحفاظا على حق الرد، استضافت إيناس الدغيدي محمد رشاد أيضا، لينفي جميع تلك الاتهامات التي وجهتها له مي حلمي، ويشير إلى أنه أنفق عليها أموال كثيرة لتلبية احتياجاتها من السفر فقط.