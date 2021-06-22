الامارات | مع اشتداد حرارة الصيف.. ما الدرجة المثالية لضبط مكيف السيارة؟

شكرا لقرائتكم خبر عن مع اشتداد حرارة الصيف.. ما الدرجة المثالية لضبط مكيف السيارة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر نادي السيارات ADAC الألماني من أن الحرارة الشديدة خلال فصل الصيف تهدد سلامة القيادة؛ إذ إنها تحد من تركيز قائد السيارة وتقلل من سرعة رد الفعل، ما يزيد من خطر وقوع حادث.

وتشير بعض الدراسات إلى أن ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة يزيد من خطر وقوع الحوادث بنسبة تصل إلى 20%.

ولتجنب ذلك ينصح الخبراء الألمان بضبط مكيف هواء السيارة على درجة حرارة تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية؛ حيث إن هذا هو النطاق، الذي يظل فيه قائد السيارة محافظاً على تركيزه.

وإذا كانت درجة الحرارة الخارجية مرتفعة للغاية، فيجب أولاً التخلص من الحرارة الموجودة بالمقصورة الداخلية قبل تشغيل مكيف الهواء، بفتح الأبواب والنوافذ، ثم التحرك بالسيارة حتى طرد الهواء الساخن الموجود بالمقصورة الداخلية، ثم تشغيل المكيف بعد إغلاق النوافذ.

وفي البداية ينبغي أن يعمل المكيف في وضع التهوية لبضع دقائق، وبأقصى طاقة ممكنة، ثم تضبط بعد ذلك درجة الحرارة المطلوبة.

ويراعى أيضاً عدم توجيه فتحات التهوية مباشرة نحو الرأس أو الجسم؛ إذ يؤدي ذلك إلى التهاب الأغشية المخاطية عند كثيرين. وبدلاً من ذلك ينبغي توجيه الهواء البارد إلى الزجاج الأمامي عندما تكون درجة الحرارة الخارجية مرتفعة للغاية، ليتم توجيهها بعد ذلك إلى ركاب السيارة بشكل غير مباشر.

من ناحية أخرى أشار الخبراء الألمان إلى أن تشغيل مكيف الهواء يستهلك المزيد من الوقود بمعدل يتراوح بين 5ر2 و4 لتر/100 كلم في مرحلة التبريد.

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