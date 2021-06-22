9 نباتات تساعدك في طرد البعوض والحشرات في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

النباتات والزهور لا تنظف الهواء وتساعدك على النوم فحسب، بل يمكنها أيضًا طرد الحشرات والبعوض من منزلك، وذلك لأن بعضها له رائحة قوية، والبعض الآخر يحتوي على مركب كيميائي لا يمكن أن يشمه إلا الحشرات، حسب ما جاء في موقع "brightside" الأمريكي.

1- أقحوان:

زهرة الأقحوان ليست جميلة فحسب، بل إنها تعمل أيضًا كطارد حشرات رائع، وذلك لأنها تنتج مادة تسمى بيريثرين، والتي لا تحبها الحشرات، لذا يمكنك إما زرع زهرة الأقحوان بجانب نباتات أخرى كشكل من أشكال مكافحة الآفات أو قطف أزهارها وإضافتها إلى الماء الساخن لرشها على الملابس أو الأسطح لصد البعوض.

2- النعناع:

غالبًا ما يستخدم النعناع لأغراض الطهي، ولكن يمكنه أيضًا أن يفعل المعجزات عندما يتعلق الأمر بردع النمل من الدخول إلى منزلك، فقط قومي برش القليل من النعناع أينما تجد النمل والرائحة القوية التي يعطيها هذا النبات ستصد أي حشرات غير مرغوب فيها.

3- اللافندر:

يحتوي اللافندر على مركب يسمى لينالول وهو مبيد حشري معروف جيدًا للبراغيث وذبابة الفاكهة والصراصير.

4- النعناع البري:

في حين أن القطط قد تحب النعناع البري، فإن البعوض يكرهها، كما أن هذا النبات يحتوي على مادة الـ nepetalactone الذي لديها قوة طاردة فعالة للغاية، فقط اترك النعناع البري الخاص بك في حديقتك أو داخل منزلك.

5- بلسم النحل:

يجذب البرغموت، المعروف أيضًا باسم Bee Balm ، الطيور الطنانة والنحل، ولكن جذوره أيضًا لها دور مهم كمبيد للآفات حيث تحتوي على الثيمول، الذي يمكن أن يبعد الآفات الجوفية.

6- إكليل الجبل:

سواء كان ذلك للطهي أو التزيين، فإن وجود نبتة إكليل الجبل في منزلك فكرة جيدة دائمًا، كما أن لديها القدرة على صد أي بعوض في منزلك، فقط أضف كوبًا واحدًا من إكليل الجبل المجفف إلى ربع لتر من الماء، واغليه واتركه يبرد، ثم ضع الخليط في زجاجة بخاخة، ويمكنك وضعه مباشرة على جلدك أو حيواناتك الأليفة.

7- بلسم الليمون:

يتمتع بلسم الليمون برائحة طيبة بفضل مركب السترونلال الذي يحتوي عليه لكن الحشرات لا تحب هذه الرائحة كثيرًا، لذا قم بسحق أوراق بلسم الليمون حتى تصبح الرائحة أقوى، ثم افركها على جلدك لصد البعوض والحشرات.

8- الريحان:

رائحة الريحان قوية جدًا لدرجة أنه يمكن أن تخيف الحشرات في نفس الوقت، حيث تحتوي أوراقها على 4 مركبات طاردة، لذا ضع بعض الريحان على عتبات النوافذ لمنع البعوض من الدخول إلى منزلك.

9- القطيفة:

مثل الأقحوان، تحتوي أزهار القطيفة أيضًا على بيريثرين ويمكن استخدامها لأغراض طاردة، لذا امزج حفنة من القطيفة والماء واترك الخليط يرتاح لمدة يومين في مكان بارد ومظلم، ورجه من حين لآخر، ثم بعد ذلك، استخدم قطعة قماش لتصفيتها وإخراج السائل منها، وضع السائل في زجاجة رذاذ.