أسرار جمالية لبشرة شابة ومشرقة من أليفيا مون

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:41 صباحاً - تتمتع النجمة الأميركية أوليفيا مون Olivia Munn بجمال آسيوي أخاذ وملامح وجه منحوتة، وبشرة مشرقة ومتألقة، ومع ذلك هي تعتبر أنه ليس من السهل الحفاظ على بشرة خالية من الشوائب، فذلك يحتاج روتين عناية بالبشرة منتظم يعالج مختلف مشاكل البشرة التي تعاني منها. وفي هذا المقال، نرصد لك أبرز أسرار جمال بشرة أوليفيا مون وإشراقتها الدائمة، لتستوحي منها ما يساعدك في الحصول على بشرة شابة لا تشوبها شائبة.ِ



روتين عناية للبشرة بسيط من 5 مستحضرات

Capture Totale Super Potent Age-Defying Intense Serum



تتبع أوليفيا مون روتيناً صباحياً للبشرة يتكون من غسول الوجه، التونر، كريم ترطيب، وواق شمسي، وماسك الوجه. ومن أبرز المستحضرات التي تستخدمها: Capture Totale Super Potent Age-Defying Intense Serum، Daily Oil Control SPF 30، Yerba Mate Resurfacing + Exfoliating Energy Facial with Enzymes + Niacinamide.

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الخلود الى النوم بوجه نظيف

Proactiv Cleansing Wipes



تحتفظ أوليفيا مون بمناديل Proactiv Cleansing Wipes، بالقرب من سريرها، لتخلد الى النوم دائماً ببشرة وجه نظيفة من الغبار والشوائب وآثار المكياج، وتضع بعدها القليل من الكريم المرطب تجنباً لجفاف البشرة.

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شرب الكثير من الماء

شربب الكثير من الماء من أسرار أوليفيا مون(الصورة من حسابها على إنستغرام)



تشرب أوليفيا مون ثلاثة ليترات من الماء يومياً، فهذه الخطوة تجعل البشرة تبدو شابة وندية، وتساعد في تليين عضلات الوجه. إضافة الى ذلك، تتناول مون المكملات الغذائية، مثل الفيتامينات الحمضية وفيتامينات الغلوكوزامين، وحمض الهيالورونيك.

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القليل من المكياج

بشرة مشرقة على الدوام(الصورة من حسابها على إنستغرام)



تتجنب أوليفيا مون وضع مستحضرات المكياج، إذ تضع القليل منها عند الضرورة فقط وفي عملها، حفاظاً على بشرة شابة وصحية. فشعارها هو العناية بالبشرة أولاً، والمكياج ثانياً.

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نظام غذائي صحي

الحفاظ على بشرة نظيفة دائماً(الصورة من حسابها على إنستغرام)



صحة الجسم تنعكس أيجاباً على صحة البشرة، لذلك تتبع النجمة أوليفيا مون، نظاماً غذائياً غنياً بالفيتامينات والخضار والفاكهة، والمعادن، التي تفيد البشرة وتمدها بالمغذيات الضرورية.

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