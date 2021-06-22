كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:41 صباحاً - تختلف إطلالات النجمات سواء في حفلات الخطوبة أو في المناسبات الرسمية، ولكن تُظل إطلالاتهن تُعد مصدراً مهماً وإلهاماً لنساء وفتيات كثيرات. وتتعدد أنواع فستانين النجمات من حيث التصميمات والأقمشة والألوان حسب ذوقهن؛ فمنهن من تحب الألوان الهادئة أو الفاقعة البراقة، فإذا كنتِ تبحثين عن فستان لحفل خطوبة؛ يُمكنكِ الاستعانة بهذه المجموعة من النجمات لتستوحيِ من بعضهن إطلالتكِ المناسبة لكِ.

وفي هذا الألبوم جمعت لكِ «الخليج 365. نت» فساتين خطوبة من وحي النجمات العربيات.



فساتين خطوبة من وحي النجمات العربيات



درة زروق بفستان منفوش باللون الأزرق

درة زروق بفستان منفوش باللون الأزرق - الصورة من حسابها على انستغرام



يُعتبر اللون الأزرق من الألوان التي تُفضلها النجمة درة، والتي تليق بها أيضاً وتزيد من أنوثتها وأناقتها، وفي هذه الإطلالة اختارت فستاناً مُصمَّم من الشيفون بكتف واحد مع أكمام طويلة بالكشاكش، وجاءت تنورة الفستان بإطار عريض باللون الأسود عند الخصر، وصُمِّمت منفوشة مُرصَّعة بالكامل من الترتر اللامع والخرز باللون الأزرق والأسود.

وقد زادت من أناقة إطلالتها من خلال رفع شعرها مع خصل جانبية منسدلة ومكياج النيود البسيط، مع اعتمادها أقراطاً كبيرة بالذهب الأصفر.



نانسي عجرم بفستان راقٍ باللون الأوف وايت

نانسي عجرم بفستان راقٍ باللون الأوف وايت - الصورة من حسابها على انستغرام

من الألوان التي لاحظنا أنها مُفضلة لدى المطربة نانسي عجرم؛ الألوان الهادئة التي تضفي لمسة ناعمة على إطلالاتها، فقد اختارت نانسي عجرم في هذه الإطلالة البرّاقة فستاناً باللون الأوف وايت المُزيَّن بالكامل بنقشات باللون الفضي، وصُمِّم الفستان بحمالات عريضة ومكشوفة على شكل V عند الصدر، و ينسدل بثنيات من عدة طبقات خفيفة حد الخصر، وجاءت تنورة الفستان بقصّة البليسيه الطويلة.

واعتمدت نانسي مع هذه الإطلالة تسريحة الشعر المموجّ؛ ليضفي رونقاً خاصاً على إطلالتها.

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كارمن سليمان بفستان من الكشاكش باللون الأرجواني الفاتح

كارمن سليمان بفستان من الكشاكش باللون الأرجواني الفاتح - الصورة من حسابها على انستغرام



أطلت المطربة والنجمة كارمن سليمان بإطلالة جذابة في إحدى الحفلات، حيث اعتمدت فستاناً بلون الأرجواني الفاتح، ويتميز بحمالات مُزيّنة بالورود مع تنورة ضخمة منسدلة بقصّة الكشاكش المتعددة الطبقات من التول.

وصُمِّم الفستان بثلاثة أحزمة مُلتفة حول الخصر من لون وقماشة الفستان نفسه.

وقد نسقت كارمن مع هذا الفستان الراقي حقيبة يد صغيرة باللون الأسود، وزيّنت إطلالتها بمجوهرات راقية من أقراط متدلية بالذهب الأبيض المُرصَّع بالألماس، وسوار أنيق من الذهب الأبيض، كما اعتمدت كارمن تسريحة الشعر المرفوع.



ديما الأسدي بفستان زاهٍ من الحرير باللون الأصفر

ديما الأسدي بفستان زاهٍ من الحرير باللون الأصفر - الصورة من حسابها على انستغرام



تُعتبر ديما الأسدي من أكثر النجمات اللاتي يفضلن الألوان البراقة والجريئة وليس فقط في إطلالاتها بالفساتين، ولكن في البدل الرسمية والكاجوال أيضاً.

وقد اختارت ديما الأسدي فستاناً أصفر من الحرير مكشوفاً من الكتفين بقصّة الأوف شولدر المنسدلة والمُصمَّمة من الكشاكش المُرصَّعة من الألماس الأبيض، وصُمِّم الفستان بقصّة كلاسيكية عصرية.

ونسَّقت ديما مع هذا الفستان حقيبة يد صغيرة فخمة باللون الفضي اللامع، وزيّنت إطلالتها بمجوهرات فاخرة مُرصَّعة بالألماس والذهب الأبيض، مع أحمر الشفاه القاني.

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