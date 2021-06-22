كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:41 صباحاً - مع دخول فصل الصيف تلجأ الكثيرات من المحجبات إلى اعتماد أحدث صيحات الموضة من المدونات العربيات لتجديد خزاناتهن بأزياء أنيقة مناسبة للأجواء الصيفية بأسلوب مواكب لحشمتهن وذوقهن، ومن وحي الفاشينيستا جمعنا لكُنَّ عدة أفكار لتصاميم فساتين صيفية طويلة، لتعتمدي عليها في مشاويرك القادمة.



فساتين صيفية طويلة للمحجبات :



رقية إسماعيل بالفساتين الصيفية المطبّعة

رقية اسماعيل بفستان مطبع بالزهور -الصورة من حسابها على الانستغرام





تحرص البلوغر المصرية المؤثرة في مجال الموضة والأزياء في مواقع التواصل الاجتماعي، رقية إسماعيل، على اعتماد أحدث خطوط الموضة في اختيارات أزيائها المختلفة، ومنه لجأت لصيحة الفساتين المطبعة؛ حيث تأنقت بفستان أبيض مطبع باللون الفيروزي ودرجات الأزرق، وصُمِّم بأكمام منفوخة مع حزام عريض للخصر، وأكملت اللوك بأزياء اللون الأبيض لأناقة تليق بمظهرك، واختارت في الإطلالة الثانية فستاناً بنفسجياً مطبعاً بأوراق الشجر البيضاء مع حجاب بنفسجي وحذاء أبيض من الجلد، ونسقت في الإطلالة الثالثة فستاناً أبيض مزيناً بطبعات الزهور البيج والزيتية، مع حجاب زيتي وحذاء باللون البيج بكعب.

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روان أحمد بفساتين صيفية طويلة

روان أحمد بفستان باستيل -الصورة من حسابها على الانستغرام





تعتمد المدونة واليوتيوبر المصرية، روان أحمد، على التصاميم الأنيقة والمحتشمة في كل إطلالاتها، ومنه تزينت بفستان أحمر بخصر مطاطي مع اكسسوارات حيادية اللون، وارتدَتْ فستاناً أزرق مطبعاً ومصمماً بقَصَّة مستقيمة مع أكمام بيضاء منفوخة، وأكملت اللوك باكسسوارات حيادية الألوان، كما ظهرت بفستان بلون الباستيل الأخضر مزين بطيات قماشية في الصدر ومطبع بذات اللون، مع اكسسوارات زهرية وبيضاء لأناقة حيوية مرحة.

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فساتين بخصر ضيق من أمنية حسين

أمنية حسين بفستان مطبع -الصورة من حسابها على الانستغرام





لجأت البلوغر المصرية، أمنية حسين، للتصاميم المصممة بخصر ضيق بأسلوب محتشم مناسب للمحجبات في الصيف، ومنه تألقت بفستان بنفسجي مطرز بأسلوب صيفي ناعم مع أكمام واسعة واكسسوارات اللون الأبيض، وتجملت بفستان أبيض مطبع بالزهور الصغيرة مع حزام عريض للخصر باللون الأبيض، واكسسوارات ناعمة مناسبة لإطلالات الصيف.

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سمية نبيل بفستان بلون الباستيل

سمية نبيل بفستان بلون الباستيل -الصورة من حسابها على الانستغرام



لخيار مواكب لخطوط الموضة الصيفية، أطلت البلوغر المصرية ومصممة الأزياء، سمية نبيل، بفستان بلون الباستيل الأخضر منقط باللون الأبيض، وأكملته بحجاب وبلوزة باللون الأبيض، مع اكسسوارات ذهبية وحقيبة وحذاء من القش لخيار يومي أنيق.

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