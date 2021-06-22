«أسرة تتعنت في زواج ابنتها».. «الإفتاء» تقدم الحلول

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

«أريد الزواج من شخص وأهلي يرفضون على الرغم من أني مطلقة ولديَّ 3 بنات.. فماذا أفعل؟» سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية من سيدة حول الحكم وراء رفض الأسرة زواج ابنتهم من شخص ترغب زواجه.

وأجاب عن هذا السؤال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: «عليك أن تقنعي أهلك، وانظري إلى سبب رفضهم، فإن كان مقنعًا التزمي بكلامهم فهم يريدون مصلحتك.. أما إذ كان الرفض لمجرد العنت فليس هذا من حقهم، ويجوز في هذه الحالة أن تتولى أمر الزواج بنفسك».

ما حكم الدين في الفتاة التي ترفض فكرة الزواج؟

وفي سؤال آخر تلقته دار الإفتاء المصرية عن حكم الدين في الفتاة التي ترفض الزواج، مشيرة إلى أن الفتاة إذا كانت نفسها لا تطوق إلى الزواج، فهذا التصرف الأفضل لها، لافتا إلى أن الزواج ليس فرضًا على الإنسان، فإذا كان لا يرغب في ذلك، فليس عليه حرج في ذلك.

وجرت الإشارة في الفيديو إلى أن الزواج حكمه يكون بناء على حالة الإنسان، ولكن توجد بعض الحالات التي يجب أن يتزوج بها البعض، إذا كان عدم زواجه يجعله يفعل أشياء محرمة، حينها يجب أن يحرص الإنسان على الزواج، وجرى الاستشهاد في الفيديو الخاص بدار الإفتاء بحديث الرسول صل الله عليه وسلم: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج»، فإذا كان الشخص قادرا على الزواج، ومن المتوقع له أن يفعل أشياء محرمة، فلا بد أن يتزوج حتى لا يقع في الخطيئة.

ولفتت دار الإفتاء، في الفيديو، إلى أن عدم رغبة الشخص في الزواج لا يعيبه في شيء، حيث يوجد الكثيرون من العلماء الذين لم يتزوجوا، واختاروا حياتهم العلمية عن الزواج، ولا يجوز للأهل أن يقوموا بذم الفتاة التي لا ترغب في الزواج، ولا يجوز أن يساء الظن بها، أو إجبارها على الزواج.