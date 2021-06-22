«إيمي».. فتاة تغلبت على إصابة العمود الفقري باليوجا واللياقة البدنية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت إيمي نجاتي، مهندسة ميكاترونيكس، ومدرب لياقة بدنية، ودخلت موسوعة جينيس لدعمها مريضات سرطان الثدي، إنها مصابة في العمود الفقري، والإصابة كانت معها منذ صغرها، ووصل الأمر لدرجة أنها لا تستطيع حمل حقيبة صغيرة بها هاتفها المحمول ومتعلقاتها الشخصية، وكان أصدقاؤها يحملونها لها.

وأضافت «نجاتي»، في لقاء مع برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلاميتان سالي شاهين، ورضوى حسن، الاثنين، أنها علمت بالإصابة في سن 15 سنة، ولكنها كانت تحب الرياضة، وفي سن العشرينيات أصبحت مدربة وحصلت على شهادة أمريكية بعد دراسة أعضاء الجسم وتشريحها، وعرفت طريقة علاج نفسها.

ولفتت إلى أنها كانت تلعب كرة قدم، وفي كل صيف كانت تتعلم رياضة جديدة، رغم أن الأطباء كانوا ينصحونها بعدم لعب كرة القدم، ولكنهم كانوا يستغربون من قدرتها على الحركة رغم الإصابة التي تعاني منها، موضحة أنها وجدت علاجها في اللياقة البدنية واليوجا، ولذلك تعلمه للناس.

وأشارت إلى أنها بعد ممارسة اليوجا وجدت فرقا في شعورها بالألم، وبعدها استمرت في ممارسة اليوجا، ثم بدأت في ممارسة الرياضة في الصالات الرياضية، ووصلت حاليا إلى أنها تستطيع رفع أثقال تصل إلى 100 كيلوجرام.

وأوضحت أن دراستها تهدف إلى صناعة الروبوتات التي تتحرك ذاتيا، مشيرة إلى أنها بعد تخرجها عملت في إحدى الشركات التي تعمل في مجال البيوت الذكية.

يذكر أن برنامج «السفيرة عزيزة»، هو يهتم بشئون المرأة والأسرة، ويذاع على قناة «dmc»، وتقدمه 6 إعلاميات وهن الإعلامية الكبيرة سناء منصور وجاسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبدالعزيز ورضوى حسن وسالي شاهين، وناقش خلال حلقة اليوم، لعبة اليوجا بمناسبة اليوم العالمي لهذه اللعبة.