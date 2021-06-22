فتيات يدعمن عبدالله رشدي بسبب آرائه عن «الاغتصاب الزوجي»: «بنتخانق بسببك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار الداعية عبد الله رشدي حالة من الجدل بسبب آرائه المعارضة لرافضي «الاغتصاب الزوجي» بدخوله على خط الأزمة منذ تصدرها حديث وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، ثم التصريحات التي أعادت المسألة مرة أخرى من قبل ندى عادل، طليقة تميم يونس، واتهامها له باغتصابها خلال فترة زواجهما.

وشارك الداعية على صفحته عبر «فيسبوك»، العديد من المنشورات الرافضة لدعوات وقف الممارسة الحميمية بين الأزواج بالإكراه والمعروف إعلاميًا برفض «الاغتصاب الزوجي» حيث دون عقب تصريحات ندى عادل، طليقة تميم يونس منشورًا وصفهم خلاله بأنهم منبطحون للغرب لذا يروجون لفكرة «الاغتصاب الزوجي».

وكتب رشدي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الامتناع عن الزوج دون عذرٍ حرامٌ، والعذر هو مرضٌ أو إرهاقٌ شديد تستحيلُ معه العلاقة أو العذر الشهري النسائي، وفاعلةُ ذلك ملعونةٌ، ولزوجِها تأديبُها على ذلك بالضرب غيرِ المُبرحِ بعد وعظِها وهجرِها، فإن استقامت بالمعروف فأهلاً وإن أَبَتْ أعادتْ له مهرَه وطلقها طلقةً بائنة».

كما استغل عبدالله رشدي صورة النموذج المتداول حول «طلب إقامة علاقة زوجية» وشاركه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ودون عليه: «إحدى الأخوات شاركت هذا الطلب كمقترح منها لمجابة التغول الذكوري المتعفن في المجتمع على الزوجات الفيمنستات.. تحياتي لك عزيزتي.. استمروا هتبقى عنب إن شاء الله».

عبدالله رشدي لرافضي «الاغتصاب الزوجي»: منبطحون للغرب.. والممتنعة تستحق «الضرب»

ودعمت مجموعة من الفتيات المتابعات لـ عبد الله رشدي بسبب منشوراته الرافضة لمصطلح الاغتصاب الزوجي حيث دونت فتاة يحمل حسابها اسم إيمان الريس «أنا بعمل كل يوم خمسين خناقة مع خمسين فيمنست لأجلك يا شيخ عبد الله».

وتلقى عبد الله رشدي دعمًا من حساب آخر لفتاة ويحمل اسم نونا العجمي: «أنا بقفل كل يوم خمس ست خناقات بسبب دفاعي عن منشوراتك يا شيخ عبد الله» بينما كتب حساب يحمل اسم ريم علي: «أنا واحدة قاطعتني عشان بتابعك يا شيخ».