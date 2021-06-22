طبيب مخ وأعصاب: دواء ضمور العضلات الجديد «طفرة» في علاج الأطفال

القاهرة - سمر حسين - صحة

أعلنت هيئة الدواء المصرية، في بيان لها، طرح دواء جديد بالأسواق لعلاج ضمور العضلات، سيساهم في تقليل معاناة المرضى ويقضي على تهريب الأدوية وانتشار التداول من خلال السوق السوداء وتقليل نفقات الإنفاق.

ومن جانبه قال الدكتور الحسن زهران مدرس واستشاري مخ وأعصاب الأطفال، إن ضمور العضلات المعروف علميًا باسم (MSA) هو اضطراب عصبي نادر يؤثر في الوظائف اللا إرادية (المستقلة) للجسم ويصيب الأطفال وحديثي الولادة وبعض الأطفال يولدون وهم مصابون بهذا المرض.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«هن»: «الدواء موجود خارج مصر في بعض الدول منها إنجلترا وسيكون طفرة في عالم الدواء وسيقضي على مشكلة تهريب الدواء، وهو دواء مكلف للغاية على الدولة ويصل سعره إلى 300 ألف، وسيكون بمثابة الطفرة ستقضي على العديد من حالات الوفاة بين الأطفال بسبب هذا المرض».

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ما أعراض ضمور العضلات الشوكي عند الأطفال؟

وأوضح الحسن زهران أن ضمور العضلات الشوكي عند الأطفال، هو اضطراب وراثي يضعف تدريجيًا عضلات الجسم، ويكون ناتج عن أسباب وراثية مفقودة تمنع الجسم من صنع البروتينات اللازمة لبناء عضلات صحية والحفاظ عليها ويفقد الطفل الذي تم تشخيص إصابته تدريجيًا القدرة على القيام بأشياء مثل المشي والجلوس في وضع مستقيم والتنفس بسهولة وتحريك الذراعين واليدين، ويمكن أن يؤدي هذا الضعف المتزايد إلى مشاكل صحية أخرى.

وأضاف: «هناك عدة أشكال رئيسية من ضمور العضلات الشوكي عند الأطفال، التي يمكن أن تؤثر على العضلات بدرجات متفاوتة في بعض الحالات يكون الضمور سبب رئيسي في مشكلات العضلات التي تظهر في مرحلة الطفولة وأحيانًا لا تظهر حتى سن البلوغ».

هل هناك علاج لضمور العضلات الشوكي عند الأطفال في مصر؟

وتابع: «لم يكن من قبل وجود علاج لضمور الأطفال لكن هيئة الدواء المصرية أعلنت الإثنين في بيان رسمي عن طرح أول دواء لعلاج الحالات المصابة بضمور العضلات بسوق الدواء المصري يستخدم فى علاج ضمور العضلات».