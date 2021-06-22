اتهامات لـ مصمم أزياء شهير بالتحرش بالرجال: يطلب صور من عارضين مبتدئين

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أصبحت قصص وحكايات التحرش الجنسي، التي تفضح مشاهير أمر طبيعي، وفي كل يوم يصدم الجمهور بشخصية جديدة تمارس عنفا ضد فتيات، أو حتى رجال، بدأت تلك الموجة بفتضح المتحرش أحمد بسام زكي، واستمرت السلسلة بظهور متهمين قضية فيرمونت، واليوم، ظهرت قضية جديدة إلى السطح، تتهم مصمم أزياء شهير بالتحرش بالرجال بوجه خاص، حتى ظهرت شهادة من فتاة تقول إن مصمم الأزياء تحرش بها هي الأخرى.

اتهامات تلاحق «م. ك» بالتحرش

فوجئ مصمم الأزياء الشهير «م. ك»، بنشر موديل شاب يدعى «عمر الشريف»، فيديو له يروى تعرضه للتحرش على يد «م. ك»، ونشر صورا وفيديوهات، تدعم الاتهامات التي وجهها الأخير من محادثات خاصة بينهما، قبل أن تنشر فتاة شهادتها عن صديقها.

وقالت إنها رواية يجب أن تظهر للجمهور، لفضح المتحرش وضرورة ضبطه ومحاكمته على أفعاله، لأن الرجال هم أكثر ما يصمتون عن تعرضهم للتحرش الجنسي، ويخشون نظرة المجتمع، والوصمة فيما بعد.

وروت تلك الفتاة شهادتها، والتش نشرتها، واحدة من الصفحات التي تفشح المتحرشين على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وقالت إن مصمم الأزياء «م. ك»، تحرش بصديقها، ودعت كل الرجال الذين تحرش بهم من قبل للحديث عن فضائحه، واتهمامه رسميا بالتحرش، كي يقبض عليه ويحاسب على أفعاله.

م. ك يستغل اسمه في التحرش بعارضين الأزياء الشباب

وقال عمر الشريف، إن مصمم الأزياء يستغل شهرته في أن كل عارضي الأزياء حديثي العهد في المجال، يردون عليه بسرعة، فيستغل حاجتهم إليه، ويبدأ في طلب صور دون ملابس، والتحرش اللفظي عبر الشات، وعقب أول فيديو نشره عمر الشريف قال إن مصمم الأزياء تواصل معه وتحداه أن يخرج أي «سكرين سوت»، حقيقي عن هذا الكلام، ولم تمض ساعات حتى أغلق «م.ك»، صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرا»، وفي هذا الحين، بدأ عمر الشريف في نشر مقاطع دردشة من كلام وتحرش «م.ك»، به.

وأوضح الشريف، تسلسل ما حدث معه، وقال إنه طلب منه صور خارجة منذ 4 سنوات، ولكنه رفض، وأصبحا صديقين، ومؤخرا طلب منه «م. ك»، أن يحضر لمنزله، ثم طلب منه أن يشاهدا مسلسل جنسي سويا، فتركه عمر وخرج، ثم تحدث في فيديو عن تجاوزات مصمم الأزياء الشهير دون اسمه، وحينما أرسل له عدد كبير من الرجال، شاهدات تفيد بتعرضهم للتحرش منه، شعر بمسؤوليته عما حدث، فقرر أن يبوح باسمه في نهاية الأمر، إلا أنه تعرض للتهديدات، وطلب بضرورة حذف الفيديو.

فتاة تنشر تعرضها للتحرش من م.ك

وعقب نشر أكثر من شهادة، من شباب عن تعرضهم للتحرش على يد مصمم الأزياء، نشرت فتاة تعمل في مجال الموديلج والأزياء تعرضها للتحرض من قبل «م.ك»، وجاء في الدردشة بينهما، أنه طلب منها صورة دون ملابس ليوافق على عملها معه في مجال الأزياء، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة القبض عليه ومحاكمته.