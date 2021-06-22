ياسمين عبد العزيز في فيديو جديد مع أحمد العوضي: «حب عمري»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن حبها لزوجها الفنان أحمد العوضي، على طريقتها الخاصة بالأحضان والقبلات من خلال مقطع فيديو قصير، يجمعهما شاركته الفنانة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت ياسمين عبد العزيز لقطات رومانسية جمعتها مع زوجها أحمد العوضي، وهي تغني معه وترقص على أنغام إحدى الأغنيات الرومانسية، وظهرت ياسمين خلال مقطع الفيديو بجوار زوجها أثناء قيادته السيارة.

وتفاعل عدد من متابعي الزوجين على مقطع الفيديو الذي نشرته ياسمين عبد العزيز، وأرفقت معه رسالة رومانسية موجهة للعوضي قائلة: «حب عمري» ومعها إيموشن قلب ليرد عليها العوضي بعدد من القلوب الحمراء في تعليق على المنشور.

وفي سياق آخر تلقت الفنانة ياسمين عبدالعزيز رسالة من شقيقها الفنان وائل عبد العزيز، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قال فيها: «ياسمين نجمة كبيرة والوحيدة في جيلها الليل ليها شباك تذاكر في سينمات الوطن العربي، والأعلى أجرًا وده شيء يعلمه جيدًا سوق الدراما والسينما في أنحاء الوطن العربي».

وتابع شقيق ياسمين عبد العزيز: «أفلامها محترمة بيدخلها كل العائلات بأطفالهم مش هتلاقي كلام جارح للمشاهد، وبتراعي ربنا في اللي بتقدمه للناس، وأنا أظن إنّها سعيدة في حياتها وفي قراراتها مؤخرًا، وأظن إن الطرف الثاني سعيد بردو في حياته».

شقيق ياسمين عبدالعزيز يدعمها برسالة وصورة: سعيدة في حياتها وقراراتها

وأضاف وائل عبد العزيز: «وأخيرا، أتمنى إن كل الأطراف يركزوا في حياتهم وشغلهم بعيدًا عن المهاترات اللي مالهاش أي لازمة، لأن هيظهر ناس كتيرة عايزة تاكل عيش من ورا الحواديت والحوارات».

وواصل: «أتمنى نرجع نقفل على نفسنا تاني زي زمان، ونبقي مبنعملش حاجه غير شغلنا وننبسط بنجاحاتنا والباقي من عمرنا نعيشه بسعاده وسلام».