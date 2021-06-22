فساتين سواريه محجبات 2021.. الترتر والبليسيه الأبرز

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تزامنًا مع موسم الأفراح لهذا العام، الكثير من الفتيات يقفن حائرات في اختيار موديلات فساتين السواريه بأسلوب أنيق وعصري لارتدائها في سهراتهن بشكل محتشم، لذا عليهن بالاستعداد جيدًا للتعرف على موديلات الفساتين التي يمكن أن يتم اختيارها لإطلالة رائعة.

ولكن قبل اختيار الموديل تعرفي على التصميمات الرائجة التي يمكن أن تتناسب مع ذوقك وتلائم شكل قوامك دون الحاجة إلى مساعدة من أي شخص، وفيما يلي يستعرض «هُن» فساتين سواريه محجبات 2021، حيث يمكنك أن تستوحيها من المشاهير والبلوجرز، بالإضافة إلى مدونات المشاهير.

فساتين سواريه محجبات 2021.. الترتر يتصدر المشهد

الترتر متسيد موضة 2021 وخاصة السواريه، إذ أن المحجبات لسن بعيدات عن ارتدائه بأشكاله وستايلاته المختلفة، سواء في فستان كامل أو في جيبة وبلوزة بسيطة، وتذهب الكثيرات إلى ارتداء تلك الفساتين في السهرات المختلفة، حيث تتميز بقماشتها الخفيفة التي تلائم جو الصيف الحار.

فساتين سواريه محجبات 2021.. الستان

الستان أيضًا من الخامات التي يمكن أم تلائم المحجبات في السهرات، ويمكن عمل منه فستان "كروازيه»، أو فستان له «كرانيش»، وغيرها من الأشكال المميزة، والتي يمكن لغير المحجبات ارتدائها.

ولعل من أكثر فساتين سواريه للمحجبات 2021 رواجًا، هي البليسيه، حث يفضلها الكثير من الفتيات بمختلف أعمارهن، ولا سيما المحجبات، لحشمتها وتنسيقاتها المناسبة لكل الإطلالات.

التل والكرانيش التي يكونها لعمل فستان واحد من أكثر الستلايت موضة لفساتين سهرة المحجبات 2021، بعمل جيبة واسعة من طبقات التل الواسع.

الشيفون موضة لا يمكن الاستغناء عنها، ولكن يتم التغيير في الفستان ليتناسب مع موضة فساتين سواريه محجبات لصيف 2021، حيث يكون الفستان بليسيه على سبيل المثال.

وهناك نصيحة يجب اتباعها عند ارتداء فستان سواريه للمحجبات موضة صيف 2021، وهي أن تكون الطرحة بسيطة ومن نفس لون الفستان دون المبالغة في الترتر أو الفصوص، وكذلك يمكن ارتداء فستان مغلق وعليه تربون.