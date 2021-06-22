مي حلمي تفاجئ متابعيها بصورة مع راكيتيتش.. ومتابعون: «شرفتي مصر»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الإعلامية مي حلمي صورة جديدة لها رفقة إيفان راكيتيش، لاعب كرة القدم الكرواتي والذي يلعب في مركز الوسط مع نادي إشبيلية الإسباني، عبر حسابيها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دون الإشارة إلى مكان التقاط الصورة، ودوّنت عليه اسم اللاعب الذي بدأ مسيرته بنادي بازل السويسري.

وسخر عدد من متابعيها بتعليقات مختلفة، منها: «البنطلون ده بتاع محمد رشاد يا مي سلكتيه منه إزاي»، «شرفتي مصر قدام الأجانب».. «كل واحد حر في حياته داخلين عليها بمناخيركم ليه».

وخلال الأيام الماضية نشرت مي صورة له مع اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي في أحد شوارع دبي بالإمارات العربية المتحدة، وعلقت عليها: «فخر العرب ولا عزاء للمقارنات».

مي حلمي في صورة مع محمد صلاح: فخر العرب ولا عزاء للمقارنات

مي حلمي.. إقامة ذهبية بالإمارات وأزمة مع طليقها

وحصلت الإعلامية مي حلمي، مؤخرًا، على ما يسمى بالإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية.

ونشرت «حلمي» حينها، عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» صورة لأحد الأماكن في إمارة دبي ودوّنت عليها: «تم منحي الإقامة الذهبية لدولة الإمارات من فئة المبدعين وأهل الثقافة والفن».

وارتبط اسم مي حلمي مؤخرًا بإثارة الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها أو قضيتها مع طليقها المطرب محمد رشاد من جهة أخرى، خاصة بعد ظهوره كضيف على إحدى حلقات برنامج «شيخ الحارة» مع المخرجة إيناس الدغيدي.

وحكت مي تفاصيل قضيتها مع المطرب محمد رشاد للعديد من وسائل الإعلام والتي أصبحت حديث رواد السوشيال ميديا بسبب عدم علمها برغبته في الانفصال، فيما أعلنت هي عن ميلها إلى الحكي والتحدث عن تلك الفترة من الارتباك الحياتي، بعد تركها منزل زوجها، من هنا اعتبر طليقها «رشاد» كلماتها محالة لاستفزازه، وقرر كشف أسباب صمته حول تفاصيل طلاقهما.