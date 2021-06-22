الامارات | أعراض تنذر بقصور القلب لدى الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تنذر بقصور القلب لدى الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال طبيب الأطفال الألماني الدكتور هيرمان جوزيف كال إنه يمكن الاستدلال على إصابة الطفل بقصور في القلب من خلال ملاحظة بعض الأعراض عليه، مثل زرقان الشفاه لدى الرضع، وآلام الصدر والدوار والإغماء، خاصة أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية، لدى الأطفال الأكبر سناً.

وأوضح الطبيب أن قصور القلب لدى الأطفال يرجع في المقام الأول إلى العوامل الوراثية مثل مرض فرط كوليسترول الدم، وهو خلل وراثي يقترن بارتفاع مستوى الكوليسترول بالدم. وإذا اكتشف هذا المرض مبكراً وعلاجه في الوقت المناسب، يمكن الحد من مشاكل القلب لدى الأطفال بشكل واضح.

لذا يتعين على الوالدين، الذين لدى أحدهم تاريخ عائلي مرتبط بأمراض القلب، اطلاع طبيب الأطفال على ذلك لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة واتخاذ التدابير العلاجية في الوقت المناسب.

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