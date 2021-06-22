الامارات | الرجال يصابون به أيضا..اكتئاب ما بعد الولادة ليس حكرا على النساء

شكرا لقرائتكم خبر عن الرجال يصابون به أيضا..اكتئاب ما بعد الولادة ليس حكرا على النساء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت دراسة جديدة أن اكتئاب ما بعد الولادة، الظاهرة معروفة لدى النساء، تصيب الرجال أيضا.

و بحسب صحيفة "ديلي ميل البريطانية"، نظر الباحثون في أحد مستشفيات الأطفال إلى آباء وأمهات الأطفال الخدج، ووجدوا أنه في حين تم تحديد إصابة ثلث الأمهات الجدد بهذه الحالة، فإن ما يقارب خمس الرجال يعانون منها أيضا.

وتشير النتائج إلى ضرورة زيادة الاهتمام بالصحة العقلية للآباء الجدد، أثناء إقامة أطفالهم في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة وبعد الخروج من المستشفى.

وفحص الفريق 431 والدا لأطفال خدج في المستشفى،وأظهرت النتائج أن 33% من الأمهات الجدد تم تشخيصهن بالحالة وكذلك 17% من الآباء.

ووجد الباحثون أيضا أن درجات الاكتئاب الأساسية للآباء من المرجح أن تظل كما هي نسبيا في كل نقطة من نقاط الفحص، في حين أنها غالبا ما تنخفض بمقدار عشرة أضعاف بالنسبة للأم عند إحضار الطفل إلى المنزل.

ويلاحظ الفريق أن الآباء الذين لديهم اكتئاب ما بعد الولادة هم أقل عرضة للمشاركة في الأنشطة المبكرة في حياة الطفل التي تساعد على نموه مثل القراءة أو التحدث إليه في سن مبكرة.

وتلاحظ مراكز السيطرة على الأمراض أيضا أن نحو 4% من الآباء الجدد سيعانون من هذه الحالة، خاصة الآباء الأصغر سنا، أو الآباء الذين أصيبوا بالفعل بالاكتئاب في مرحلة ما قبل ولادة الطفل.

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