8 نصائح بسيطة تساعدك على اختيار الحذاء المثالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يرغب الكثير من الأشخاص عند شراء حذاء جديد اختيار الأحذية عالية الجودة. لذا يوضح لكم "الخليج 365"، وفقا لموقع " برايت سايد"، مجموعة نصائح مهمة تساعدك على اختيار الحذاء المثالي.

1- تأكد من أن جزء إصبع القدم والكعب يحافظان على شكلهما، ويجب أن يكون الكعب صلبًا، وذلك لأن الكعب الناعم يسبب الكثير من الإزعاج عند المشي.

2- يجب أن تختار مقاس حذائك الجديد بناءً على حجم قدمك الأكبر، وذلك لأن كثير من الناس لديهم قدم أكبر قليلاً من الأخرى، لذا يجب أن تجرب عدة أزواج من أحجام مختلفة وأن تستقر على ما تشعر فيه كلا القدمين بالراحة.

3- إذا كنت تحاولين ارتداء حذاء بكعب عالٍ ، فحاولي الضغط قليلاً على منتصف القدم، لأن في بعض الحالات، قد يتسبب ذلك في انزلاق الكعب للخلف، وتعد هذه علامة واضحة على أن الحذاء لا يستحق الشراء إلا إذا كنت مستعدًا لمواجهة عيوب مثل المشي المتذبذب وفقدان التوازن المستمر.

4- يجب أيضًا الانتباه إلى مرونة النعل، نظرا لأن النعل غير المرن يمنع مفاصل القدم من التحرك بشكل طبيعي، وقد يؤدي ذلك إلى اضطرابات في المشي والإرهاق السريع ويؤدي إلى زيادة استهلاك الجسم للطاقة.

5- يجب ألا تشتري أحذية ضيقة على القدم على أمل أن تتمكن من ارتدائها قريبًا، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل في الدورة الدموية ووظائف العضلات، علاوة على ذلك، تفقد هذه الأحذية مظهرها الجميل بسرعة.

6- تحقق دائمًا من الأحذية الجديدة يدويًا من الداخل. يجب أن يكون السطح الداخلي ناعمًا، بدون طبقات داخلية خشنة. يجب أن يكون النعل مرنًا وسهل الإزالة.

7- عند تجربة حذاء جديد، تأكد من المشي بضع خطوات على سطح صلب، لأنه يمكن للسجاد الناعم أن يجعل أي حذاء يشعر بالراحة.

8- إذا كنت تفكرين في شراء حذاء بكعب عالي يجب أن يكون أقصى ارتفاع للكعب 9.5 سم، ويجب ألا تقل المسافة المقبولة بين النعل والكعب عن 3 سم.