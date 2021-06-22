"لا تنقعيها في مياه".. الطريقة الصحية لفك اللحوم والأسماك المجمدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تحتار الكثير من ربات البيوت في معرفة الطريقة الصحيحة لفك تجميد اللحوم والدواجن والأسماك لحمايتها من الفساد، ولحماية صحة عائلتها.

والكثير منهن يستخدمن الطريق التقليدية، وهي نقع اللحوم في المياه، ولكن هذه العادة الخاطئة قد تضر بالصحة، بحسب ما أكدت الدكتورة شيرين علي زكي الطبيبة البيطرية بمديرية الجيزة ورئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين عبر جروب "جت في اللقمة" المعني بالتوعية الصحية عبر "فيسبوك"، إذ قالت:

- ممنوع نقع اللحوم أو الدواجن أو الأسماك في المياه، أولا لأنه يقوم بتلويث اللحوم، نتيجة أن الوسط المائي مناسب جدا للتكاثر البكتيري خاصة بعد تلوثه بالدماء والسوائل الانفصالية، ثانيا يتم فقد جزء من القيمة الغذائية للحوم.

إذا فما هو الحل:

- يجب أن يتم إخراج اللحوم المراد فكها قبلها بيوم ليلاً، ووضعها على الرف السفلي من الثلاجة استعدادا لطهيها في اليوم التالي.

- غير مستحب وضع اللحوم على رخامة المطبخ طوال الليل حتى لا تتعرض للتكاثر البكتيري.

- يمكن استخدام الميكروويف وضبطه على فك التجميد، ولكن لا يُفضل استخدامه في فك الكبدة المجمدة واللحوم المفرومة، حيث يعمل على تسوية أجزاء منها مسببا طعم ولون غير مقبول.

- الحالة الوحيدة التي يسمح فيها بنقع اللحوم لفكها، هو وضعها في عدة أكياس ثقيلة محكمة الغلق قبل نقعها، بحيث لا يتلامس الماء معها أبدا.

- ممنوع استخدام اللحوم للطهي فور خروجها من التجميد، لأن في كثير من الأحيان الحرارة لا تصل لقلب اللحوم أو الدواجن وتظل هذه الأجزاء غير مطهية بشكل كامل وآمن لقتل أي محتوى بكتيري.