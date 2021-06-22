الامارات | المنصات الرقمية تنعش الإنتاج الدرامي خارج رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن المنصات الرقمية تنعش الإنتاج الدرامي خارج رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إيناس محيسن À أبوظبي

حالة من النشاط المتواصل تشهدها مواقع التصوير هذه الأيام للانتهاء من تصوير عدد كبير من الأعمال الدرامية، تمهيداً لعرضها خلال العطلة الصيفية، وهو ما يؤكد تراجع الأسلوب الذي ساد فترة طويلة لدى صناع الدراما العرب بضرورة عرض أعمالهم ضمن الموسم الدرامي الرمضاني، لضمان نجاحها وتحقيقها نسب مشاهدة مرتفعة، كما تعتبر هذه الأعمال فرصة لكثير من الفنانين الذين لم يشاركوا في الموسم الرمضاني، سواء لعدم انتهاء أعمالهم في وقت مناسب أو بسبب الزحام الشديد خلال الموسم، للتواجد وعرض جديدهم. وتلعب منصات العرض الرقمية دوراً مهماً في النشاط الذي تشهده صناعة الدراما على مدار العام، كما أسهمت هذه المنصات في رواج الأعمال القصيرة التي تراوح حلقاتها بين 7 و15 حلقة، وتلك التي تركز على التشويق والإثارة والغموض.

الرقمي ينافس بقوة

الفنانة هند صبري تستعد لاستئناف نشاطها بعد مشاركتها في مسلسل «هجمة مرتدة» الذي عرض في رمضان 2021، لتبدأ تصوير مسلسل «البحث عن علا»، الذي تقوم ببطولته وتنتجه أيضاً، وهو تجربتها الثانية في مجال الإنتاج بعد فيلم «زهرة حلب». و«البحث عن علا» من تأليف غادة عبدالعال، وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال، ومن إخراج هادي الباجوري، ومن المقرر أن يعرض على شبكة «نتفليكس»، ويشارك في بطولة العمل الفنانون: سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، داليا شوقي، كما يشهد ظهوراً خاصاً لعدد من النجوم العرب من بينهم خالد النبوي وشيرين رضا وغيرهما من النجوم. ورغم أن المسلسل يتمحور حول شخصية «علا عبدالصبور» التي قدمتها صبري في مسلسل «عايزة تجوز»، فإن الفنانة ذكرت أن العمل الجديد ليس جزءاً ثانياً له، ولكنه يرصد التغييرات التي مرت بها الشخصية والمجتمع خلال 10 سنوات منذ ظهورها في «عايزة اتجوز»، ومحاولاتها إعادة اكتشاف ذاتها ومواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الحياة من حولها.

وتقوم الفنانة نادين نجيم حالياً بتصوير مسلسلها الجديد «صالون زهرة»، الذي تتعاون فيه مع الفنان معتصم النهار بعد تقديمهما مسلسل «خمسة ونصف» في 2019، ويشاركهما البطولة الفنانون: زينة مكي، طوني عيسى، لين غرة، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف نادين جابر، وإخراج جو بوعيد.

وتدور أحداث «صالون زهرة» في 15 حلقة في قالب كوميدي اجتماعي رومانسي، ويتعرض في جانب منه لانفجار مرفأ بيروت وما يسببه من خسائر لصالون زهرة. ومن المقرر أن يعرض المسلسل عبر منصة «شاهد» قريباً.

«دور العمر» و«البريئة»

ومن الأعمال المقرر عرضها عبر منصة «شاهد» كذلك، مسلسل «دور العمر»، الذي أعلنت منصة شاهد عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن عرضه في 15 يوليو المقبل، وهو ما تأليف ناصر فقيه وإخراج سعيد الماروق، أما البطولة فتجمع الفنانين: عادل كرم، سيرين عبدالنور، طلال الجردي، غابريال يمين، نوال كمال، يارا فارس، وغيرهم. ورغم تكتم فريق العمل على تفاصيل العمل، فإن الفيديو الدعائي له يظهر أنه يندرج تحت الدراما النفسية، وتظهر فيه سيرين عبدالنور بإطلالات مختلفة، وتجري أحداثه في 10 حلقات.

وكذلك ينتظر المخرج رامي حنا وفريق عمل مسلسل «البريئة» عرض المسلسل قريباً على منصة «شاهد»، بعد اكتمال تصويره، ويتكون العمل من ثماني حلقات، ويروي قصة فتاة تتغير حياتها بسبب تعرضها لحادث معين، وهو من تأليف مريم نعوم، ومن بطولة نادين بصيبص، وبديع أبوشقرا، ويورغو شلهوب، وتقلا شمعون، وغيرهم.

أعمال للفضائيات

ولا يقتصر عرض الأعمال الدرامية الجديدة خارج الموسم الرمضاني على منصات العرض الرقمي، فالقنوات الفضائية لها نصيب من الأعمال التي يجري تصويرها حالياً، ومن هذه الأعمال مسلسل «الحرير المخملي»، الذي عاد أبطاله لاستئناف تصويره بعد تأجيل متكرر، للانتهاء منه في أقرب وقت تمهيداً لعرضه خلال صيف 2021، ومن المتوقع أن يعرض في موسم عيد الأضحى المقبل على إحدى القنوات الفضائية. ويتكون «الحرير المخملي» من 60 حلقة، وهو مأخوذ عن رواية تحمل العنوان نفسه للكاتبة أميمة عز الدين، ويتناول العلاقات الأسرية التي تمتد عبر أجيال متتالية بدءاً من الجد، الذي يجسد دوره الفنان مصطفى فهمي، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد في عصر التسعينات، ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وممتلكات أخرى، وصولاً إلى الأبناء في العصر الحديث. ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم منهم داليا مصطفى، ومصطفى فهمي، وأحمد وفيق، ومها أبوعوف، وولاء الشريف، وهالة فاخر، وسامي مغاوري، وطارق صبري، وأشرف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

كما تشهد استوديوهات مصر تصوير أعمال أخرى منها مسلسل «إجازة مفتوحة» بطولة شريف منير ولقاء الخميسي، ومسلسل «الحلم» بطولة محمد رياض ووفاء عامر، ومسلسل «60 دقيقة» بطولة ياسمين رئيس وشيرين رضا وسوسن بدر، وغيرها من الأعمال الأخرى.

«عودة الأب الضال»

يشارك الفنان بيومي فؤاد في بطولة مسلسل «عودة الأب الضال»، الذي لم يستطع أن يلحق بموسم العرض الرمضاني، وتم الإعلان أخيراً عن عرضه في شهر أغسطس المقبل، ويشارك في بطولته عبير صبري، وأميرة هاني، وهاجر عفيفي، وخالد منصور، وشادي الفونس وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال، ومحمد أبوالسعد، ومحمد فتحي، وإبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبدالعال.



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