الامارات | #هلا_بالسفر.. منتجعات فاخرة وعجائب بحرية في جزر المالديف

شكرا لقرائتكم خبر عن #هلا_بالسفر.. منتجعات فاخرة وعجائب بحرية في جزر المالديف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتميز المالديف بكونها تضم شواطئ بِكراً، وذات عجائب بحريّة، ومنتجعات فاخرة، فهي تعد اليوم وجهة غوص عالمية بسبب جزرها الخلابة ومياهها البلورية الزرقاء وغناها بالحياة البحرية المتنوعة.

وتعتبر جزر المالديف أكثر الوجهات السياحية التي تقصدها العوائل في جنة الأرض، عبر منتجعات صحية تطل على شواطئ رملية بيضاء، فهي تقدم أجواء ساحرة مملوءة بعبق جمال الطبيعة، وأياماً بديعة مطرزة بالهدوء والاسترخاء والمناخ الاستوائي الرائع، مع جمال حقيقي للمباني الملونة والمتاحف والمساجد والمطاعم.

ولا تقتصر متعة السياحة في المالديف على جمال الطبيعة وروائعها على الأرض فقط، بل يمتد سحرها إلى تحت الماء عبر منتجعات ومطاعم وفنادق في الأعماق، لتجعل من تجربة الإقامة والطعام ما يشبه الأساطير، وكأنك تعيش حلماً تود ألّا تستيقظ منه أبداً.

حيث باتت جزر المالديف اليوم من بين أبرز الوجهات السياحية التي تستقطب مواطني وساكني الإمارات، وأصبحت وجهة مفضلة لدى العديد من المشاهير أيضاً.

ويعتبر «صن سيام إيرو فيلي» ملجأ للهروب المريح في أماكن الإقامة الأنيقة والواسعة تجعله المكان الاستوائي المفضل للجميع، مع إطلالة على البحيرة في الصف الأمامي ومسبح بمياه عذبة بجانب كل جناح من فئة الخمس نجوم. كما تقدم الدلافين وسائل الترفيه الخاصة للزوار هذا العام، حيث يتم مشاهدتها بشكل واضح.

وتتميز منتجعات «صن سيام» بمجموعة من خمسة عقارات فاخرة خاصة في الجزيرة في جزر المالديف ومنتجع شاطئي بوتيكي يقع على الساحل الشرقي لسريلانكا. تم تأسيس Sun Siyam في عام 1990، وهو مكرس لتقديم الاسترخاء المالديفي الفريد، ويطل المنتجع الشاطئي على الساحل الشرقي لسريلانكا.

وتعدّ «صن سيام ايرفوشي» من أقدم الشعاب المرجانية في جزر المالديف، وتقع في نانو أتول، وهي مزخرفة بأجسام متدلية قوية وشعاب مرجانية ملونة ومنحدرات مهيبة وكهوف جميلة، وما يجذب الغواصين وهواة المغامرة من جميع أنحاء العالم. وتتيح التيارات الهادئة والرؤية الممتازة بشكل مثالي فرصة لمتعة لا تضاهى لكل من المبتدئين والغواصين المتمرسين.

وتقع جزيرة المنتجع المذهلة والنائية هذه على جزيرة Noonu Atoll البكر، ويمكن الوصول إليها عن طريق ركوب طائرة مائية خلابة لمدة 45 دقيقة من مطار ماليه. ولا ينتهي جمال جزر المالديف عند حمامات السباحة اللامتناهية التي تطل على المحيط الهندي، وهي البوابة المثالية لاستكشاف كل الروعة الطبيعية والسحر الثقافي.

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