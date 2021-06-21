لهذه الأسباب.. تستخدم النساء المراحيض العامة فترة أطول من الرجال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

وجد الباحثون أن الرجال عادة ما يستغرقون دقيقة واحدة فقط لاستخدام المرحاض، بينما تستغرق النساء 1.5 دقيقة أكثر من الرجال، لكن هل تعلم ما الأسباب وراء ذلك؟.. هذا ما نوضحه لكم حسب ما جاء في موقع "برايت سايت".

- فترة الحيض:

إذا استمتعن بيومهم بالخارج أثناء فترة الحيض، فقد يحتجن إلى الذهاب إلى المراحيض العامة، لأن تحتاج النساء إلى قضاء المزيد من الوقت في المرحاض لتغيير الفوط الصحية أو السدادة القطنية، وأحيانًا لا يكون الأمر سهلاً كما تعتقد، وهذه مهمة صعبة يجب القيام بها في تلك المساحة الصغيرة، بالإضافة إلى ذلك، يحاولون القيام بذلك في أسرع وقت ممكن، حتى لا تضطر المرأة التالية إلى الانتظار أكثر من ذلك.

- اصطحاب الأطفال أو كبار السن معهم داخل المرحاض لمساعدتهم:

من الشائع جدًا التواجد في مكان عام أثناء قضاء اليوم مع العائلة، ونعلم جميعًا أنه في أي وقت ستأتي لحظة تحتاج فيها إلى الذهاب إلى المرحاض مع الأطفال، إنها ليست مهمة سهلة، خاصة إذا كان عليك محاولة مساعدة أفراد عائلتك في مثل هذا المكان الضيق، فضلا عن فإن النساء دائمًا ما يأخذن الأطفال إلى المرحاض، لتغيير الملابس.

- لديهم عدد مرحاض أقل:

يحصل الرجال على مراحيض أكثر من النساء، والنتيجة هي أن الرجال سيأخذون وقتًا أقل في الحمام لأن لديهم المزيد من المراحيض للاستخدام على عكس النساء.

- كلما طال انتظارهم، زاد تأثير ذلك على صحتهم:

احتمال الإصابة بعدوى المسالك البولية مرتفع عندما يتعلق الأمر بالمراحيض العامة، نظرًا لوجود عدد أقل من المراحيض للاستخدام، فمن المرجح أن ينتهي الأمر بالنساء باستخدام مرحاض متسخ، ومن المهم أيضًا عدم الجلوس في المرحاض لفترات طويلة من الوقت، لأن ذلك يمكن أن يكون أيضًا سببًا في التهاب المسالك البولية، لذا يجب توخي الحذر الشديد لتجنب هذا النوع من المشاكل.

- التحدث مع بعضهما البعض:

التحدث مع بعضهما البعض، أو إصلاح أحمر الشفاه، من الأمور التي تجعل النساء تستغرق وقت أطول من الرجال في المرحاض.